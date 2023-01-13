TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'den, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarıyla ilgili faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını istedi.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal eden Şentop, Norlen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölücü terör örgütünün söz konusu provokasyonu hakkında Türkiye'nin tepkisini ileten Şentop, "Terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca Stockholm'de gerçekleştirilen, Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan menfur eylem Türkiye'de, toplumun tüm kesimleri nezdinde çok büyük bir rahatsızlık uyandırdı. Bu eylemi kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz." dedi.

Şentop, yaşanan olayın, kamuoyunda da büyük bir infiale neden olduğunu belirterek, "Türkiye'de bu olay karşısında bütün toplum kesimlerinin çok sert tepki verdiğini bilmenizi isterim. Atılan adımlar kadar atılamayan adımlar da terör örgütlerine cesaret veriyor. Bu eylemin faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını ve bu tür olayların engellenmesine yönelik somut adımların atılmasını acilen bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Rahatsız oldum hatta tiksindim"

İsveç Meclis Başkanı Norlen de ziyaretin iptal edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Stockholm'deki belediye binası önünde ortaya çıkan görüntüleri görünce rahatsız oldum, hatta tiksindim. Demokratik toplumlarda, siyasetçilere karşı bu tür şiddet ve tehdit eylemlerinin yeri yok." dedi.

Parlamento temaslarını geliştirme çabalarının bir parçası olarak Finlandiya Sözcüsü Matti Vanhanen ile Türk parlamentosunu ziyaret etmeyi dört gözle beklediğini aktaran Norlen, "Dün Stockholm'de yaşananlara Türk tarafının sert tepki vermesini anlıyorum. Belediye binasının dışında asılı maketin görüntülerini gördüğümde ben de derin bir rahatsızlık hissettim ve bunu iğrenç buldum. Politikacılara yönelik şiddet tehditlerinin demokratik bir diyalogda açıkça yeri olamaz." diye konuştu.

Norlen, İsveç'in üçlü mutabakata bağlı olduğunu, taahhütlerini yerine getirmek için kararlılığını ifade ederek, bunun için gereken hukuki değişiklikleri yaptıklarını kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, "İyi niyet beyanları ve sözlerle mesafe alınamadığı bir kez daha görüldü, Türkiye olarak etkili, sonuç verici ve somut adımlar bekliyoruz." mesajını verdi.