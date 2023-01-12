TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etti Politika Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye 17 Ocak'ta yapacağı ziyareti, terör örgütü destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla iptal etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye 17 Ocak'ta yapacağı ziyareti, terör örgütü destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla iptal etti. TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 'İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi' üzerine, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Şentop tarafından iptal edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Meclis Başkanı Mustafa Şentop Türkiye İsveç Politika Haberler

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