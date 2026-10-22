Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

HABERLER.COM / ÖZEL HABER

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile yaşadığı görüş ayrılığının ardından partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. "Terörsüz Türkiye" sürecine destek veren Fakıbaba'nın, ağustos ayında Meclis'e sunulan ve süreç kapsamında hazırlanan kanun teklifine ret oyu verdiği ortaya çıktı.

DERVİŞOĞLU İLE FİKİR AYRILIĞI YAŞADI

Yaklaşık 20 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunduğu AK Parti'den 2022 yılında ayrılan Ahmet Eşref Fakıbaba, dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rozetini takmasıyla partiye katıldı. Fakıbaba, 2023 genel seçimlerinde Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Son dönemde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile özellikle "Terörsüz Türkiye" süreci konusunda görüş ayrılığı yaşayan Fakıbaba, sürece destek verdiğini kamuoyuna açıkladı.

"BARIŞ SÜRECİNİN YANINDAYIM"

Parti içindeki görüş ayrılıklarına ilişkin açıklamasında Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Parti içinde muhalefetimi yaptım. Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yakarlar. İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türk'üm diyene’ dememişimdir. ‘ Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım.”

DERVİŞOĞLU İSTİFAYA ÇAĞIRDI, FAKIBABA AYRILDI

Fakıbaba'nın açıklamalarına tepki gösteren Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini hem İYİ Parti üyeliğinden hem de milletvekilliğinden istifaya çağırdı.

Bu çağrıdan birkaç saat sonra Fakıbaba, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

"Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İYİ Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.”

DESTEKLEDİĞİ SÜRECE İLİŞKİN TEKLİFE RET OYU VERMİŞ

İstifa kararının ardından Fakıbaba'nın Meclis'teki oy tercihine ilişkin dikkat çeken bir belge gündeme geldi.

Fakıbaba'nın, ağustos ayında TBMM'ye sunulan ve "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi için ret oyu kullandığı ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com