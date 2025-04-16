TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Karaca" açıklaması: İç tüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağım

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Toplantıda, dün gece kalp krizi geçirerek uzun süren bir ameliyat geçiren ve yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerine ilişkin konuşmalar yapıldı.

AYM'NİN CAN ATALAY HAKKINDAKİ 'HAK İHLALİ' KARARI OKUNDU

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği 'hak ihlali' kararını, Genel Kurul'da resmen okudu.

KARACA'YA TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TEPKİ

Karaca'nın AYM kararını okutması Meclis Genel Kurulu'nu karıştırdı. Meclis Başkanvekili Karaca'nın yetkisini aştığını ve görevini kötüye kullandığını belirten AK Partili vekiller Genel Kurul'u terk etti. Meclis'te AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tartışma çıkarken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da açıklama geldi.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN DURUMU NEDENİYLE GENEL KURUL'UN TOPLANMAMASI KARARLAŞTIRILDI"

Kurtulmuş açıklamasında şunları söyledi: "Genel Kurul'un 16 Nisan 2025 tarihli 77'nci Birleşimi'nin açılmasından önce yapılan Danışma Kurulu Toplantısı'nda, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu münasebetiyle bugün Genel Kurul'da sadece grup başkanvekillerinin geçmiş olsun temennisinde bulunması ve akabinde Genel Kurul'un çalışmalarına devam etmemesi kararlaştırılmış, ayrıca 17 Nisan 2025 tarihinde de Genel Kurul'un toplanmaması yönünde bütün siyasi parti gruplarının oy birliğiyle Danışma Kurulu önerisi imzalanmıştır.

"KARACA'NIN EYLEMİ HEM YETKİ HEM DE YOK HÜKMÜNDEDİR"

Genel Kurul'da söz alan siyasi partilerin temsilcileri TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini sunmuştur. Danışma Kurulu'nda oluşan bu ortak iradeye rağmen birleşimin sonunda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa'ya, İç tüzük'e ve teamüllere aykırı olarak, Kâtip Üye Sibel Suiçmez'e Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okutmuştur. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa'ya, İç tüzük'e ve teamüllere aykırı olarak bir metni kâtip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir.

"HUKUKA AYKIRI BİR UYGULAMA"

Genel Kurul'da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e bütün siyasi partiler tarafından geçmiş olsun mesajlarının verildiği oturumda teamüllere ve siyasi nezakete sığmayan bir davranışla TBMM hukuka aykırı bir uygulamaya maruz bırakılmıştır. Bu davranış aynı zamanda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in şahsına yapılmış bir saygısızlıktır.

Ayrıca; İç tüzük'ün 15'inci maddesine göre TBMM Başkanvekilleri, Genel Kurul birleşimlerini TBMM Başkanı adına yönetir. Başkanvekillerinin hangi birleşim ve oturumları yöneteceğini, gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer almasını ve gündeme girecek işleri TBMM Başkanı belirler. Hiçbir TBMM Başkanvekili, TBMM Başkanı'nın iradesi hilafına, temsil ettiği bu makamın yetkilerini kullanamaz. TBMM Başkanı tarafından belirlenmeyen herhangi bir husus, Genel Kurul gündemine getirilemez.

"YETKİLERİMİ KULLANACAĞIM"

TBMM Başkanı olarak Yüce Meclis'in saygınlığını korumak adına, hukuken yok hükmündeki bu tutumlarıyla görevlerini kötüye kullanan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Kâtip Üye Sibel Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İç tüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum."