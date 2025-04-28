TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan Parlamento Başkanı Uulu ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek'te Kırgızistan Jogorku Keneş (Parlamento) Başkanı Turgunbek Uulu ile baş başa ve heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği başkent Bişkek'teki parlamento binasına geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada kendisini karşılayan Kırgızistan Jogorku Keneş (Parlamento) Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile baş başa ve heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı.

"Türk dünyasının varlığı, dünya barışının temin edilmesi için de önemli bir şanstır"

Kurtulmuş, görüşmede, TBMM'yi temsilen güçlü bir heyetle ata yurdu olan Kırgızistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ev sahipliği dolayısıyla Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Turgunbek Uulu'ya teşekkür etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, gerçekleştirdiği bu ziyaretin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov liderliğinde iki ülke arasında var olan dostane ilişkilere katkı sağlaması temennisini dile getirdi. Dünyadaki son gelişmeler çerçevesinde Türk dünyasındaki birlikteliğin öneme işaret eden Kurtulmuş, "Hem Türk dünyası hem dünya için yeni bir fırsatın ortaya çıktığının altını çizmek isterim. Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyada yaklaşık 300 milyon nüfusuyla Türk dünyası, yeni bir yükselen yıldız haline gelmiştir. Genç nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynakları, stratejik konu itibarıyla önümüzdeki çok kutuplu, çok merkezli dünyada Türk dünyasının ayrı bir yeri olacaktır. Bu fırsatı gayet iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Türk dünyasının bu coğrafyada varlığı, bu kadar geniş bir coğrafyada güçlenerek yoluna devam etmesi dünya barışının temin edilmesi için de önemli bir şanstır" dedi.

"Türk-Kırgız iş birliği eğitim alanında çok daha köklü hale gelecek"

Kırgızistan'ın hem Türk Devletleri Teşkilatı'na hem Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'ne (TÜRKPA) samimi destekleri dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA'nın varlığının önemli olduğunu, bu iki oluşumu daha ileri götürmek gerektiğinin altını çizdi. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ilişkilerin her alanda güzel bir şekilde devam ettiğini belirten Kurtulmuş, ikili ticaret hacmindeki 5 milyar dolarlık hedefin yakalanması için eldeki imkanların seferber edilmesinin önemini vurguladı. Kurtulmuş, Türkiye ve Kırgızistan'ın eğitim alanındaki somut iş birliklerinden birisinin de Manas Üniversitesi olduğunu, bu üniversitenin binlerce mezunuyla hem Kırgızistan'a hem Orta Asya ülkelerine hizmet ettiğini söyledi. SAPAT eğitim kurumlarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesinden de memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, Manas Üniversitesi'nin yanında Türkiye Maarif Vakfı'nın üniversitesiyle Türk-Kırgız iş birliğinin eğitim alanında çok daha köklü hale geleceğini belirtti. Yunus Emre Enstitüsü'nün Kırgızistan'da açılması konusunda da destek isteyen Kurtulmuş, bu kurumun faaliyete başlamasıyla iki toplumun daha yakın hale geleceğini söyledi.

"Türkiye stratejik ortağımız ve bu ilişkilere çok önem veriyoruz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Kırgızistan'a resmi ziyaretini kabul ettiği için teşekkür eden Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Uulu ise, Kurtulmuş'un Kırgızistan'a 10 yıl önce Başbakan Yardımcısı olarak ziyarette bulunduğunu ve bu ziyaretin iki ülkenin ilişkilerine katkı sağladığını belirtti. Bugünkü ziyaretle de ikili ve çok taraflı ilişkilerin daha da gelişeceğini ve özellikle parlamentolar arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Tugunbek Uulu, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki eğitim, sağlık ve askeri alanlarındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti. Turgunbek Uulu, SAPAT eğitim kurumlarının Maarif Vakfı'na devredilmesi kapsamında eğitimin aksamadan sürdüğünü hatırlattı. Uulu, Bişkek'teki Recep Tayyip Erdoğan adını taşıyan Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesinin sağlık alanında önemli projelerinden olduğunu hatırlatarak, böyle bir hastaneyi kuran Türk tarafına teşekkür etti. Jogorku Keneş Uulu, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından hedef koyulan 5 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçekleşmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve bu çerçevede yapılması gerekenlerin olduğunu söyledi.

İş birliği protokolü imzalandı

Konuşmaların ardından Kurtulmuş ve Turgunbek Uulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kırgızistan Jogorku Keneşi arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı. Turgunbek Uulu, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetine Kırgızistan Jogorku Keneşi'nin Genel Kurul Salonu'nu gezdirdi, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan milletvekilleri Ataybek Nadırov, Aybek Altınbekov, Çıngız Ajibayev, Ulan Primov, Nurlanbek Azıgaliyev, Alişer Kozuyev, Meder Abakirov ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev yer aldı. - BİŞKEK