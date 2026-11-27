Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarına dikkati çekerek, "Ne yazık ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısındaki aksaklıklar dolayısıyla bütün dünya istese de hiç kimse İsrail'i durduramıyor. İsrail'in bu saldırgan tutumunun ortadan kaldırılabilmesi ve ülkelerin egemenliklerine saldıran başka örneklerin de ortaya çıkmaması için yeni bir küresel sistemi inşa etmek boynumuzun borcudur." dedi.

Avustralya Parlamentosunun ev sahipliğinde başkent Kanberra'da düzenlenen Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 12. Parlamento Başkanları Toplantısı, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla başladı.

Toplantı marjında ilk olarak Avustralya Senatosu Başkanı Sue Lines ve Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick, konuk heyet başkanlarıyla bir araya geldi.

Kurtulmuş, Avustralya Senatosu Başkanı Lines'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantının "Çok Taraflılık, Parlamenter Liderlik ve Ortak Sorumluluk" başlıklı ilk oturumunda konuşma yaptı.

Toplantıdaki ev sahipliği dolayısıyla Avustralya Senatosu Başkanı Lines ve Temsilciler Meclisi Başkanı Dick'i tebrik eden Kurtulmuş, bu yıl sürdürecekleri MIKTA Dönem Başkanlığı görevinde başarılar diledi.

Uluslararası sistemin köklü bir dönüşümden geçtiğini ve artan jeopolitik rekabetin, derinleşen kutuplaşma ve bölgesel çatışmaların, uluslararası işbirliğini ve kurallara dayalı çok taraflı sistemi ciddi biçimde sınadığını dile getiren Kurtulmuş, dünyadaki hızlı değişimin eski dünyanın bütün alışkanlıklarını, bütün kabullerini hatta sistemlerini, terminolojisini dahi yerle bir ettiğini söyledi.

Dünyada yeni bir sistemin inşa edilmesi için hem siyasetçiler arasında hem bilim insanları arasında fevkalade güçlü bir arayışın ortaya çıktığına işaret eden Kurtulmuş, bu dönemin gereklerini iyi anlamak ve ona göre hareket etmek gerektiğini vurguladı.

Yeni dönemin henüz nasıl şekilleneceğini, ne yönde gelişeceğini bugünden çok kesin ifadelerle söylemenin mümkün olmayacağını dile getiren Kurtulmuş, yeni sistemin gelişim seyrinin çok merkezlilik etrafında olacağı konusunda herkesin ittifak ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Böylesine önemli bir konjonktürde çok taraflı sistemin daha işlevsel ve etkili olmasına duyduğumuz ihtiyaç arttıkça bölgesel düzeyde konuları sahiplenme, farklı bölgesel güçler arasında işbirliklerinin artırılması da her zamankinden daha çok önem kazanmaktadır." dedi.

"Orta güç ülkeler" ya da "bölgesel güç olarak" tanımlanan ülkelerin farklı aktörlerle diyalog kurabilme ve ortak zemin oluşturma bakımından önemli avantajlara sahip olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası toplumun bugün daha fazla bloklaşmaya değil, farklılıklar arasında köprüler kurulmasına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu bağlamda, farklı coğrafyalardan 5 ülkeyi bir araya getiren MIKTA, karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine, görüş ayrılıklarının aşılmasına ve küresel meselelere ortak yaklaşımlar geliştirilmesine imkan sağlamaktadır. Bölgesel farklılıkların, ortak çözümler geliştirilmesinin önünde bir engel oluşturmaması gerektiğine inanıyoruz. Ortak çıkarlarımızın kesiştiği alanlarda uzlaşı inşa etmek, farklılıklarımız arasında köprü kurmak ve küresel krizlere karşı ortak yaklaşımlar geliştirmek için parlamentolar arası diplomasiyi en etkin şekilde kullanmak durumundayız."

PAB Başkanı seçilen Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Dick'e tebriklerini ileten Kurtulmuş, "Kurallara dayalı sistemin savunulmasında ve orta ölçekli güçlerin önemli rolünü vurgulamada ciddi bir işleve sahip olan MIKTA'nın bir üyesinin PAB Başkanlığını üstlenmesi hepimiz için bir sevinç vesilesidir. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Milton'ı bu bağlamda yeni görevinde desteklemeye hazır olduğumuzu ve MIKTA'nın savunduğu değerlerin PAB gündemine daha fazla ve etkin bir şekilde yansıtılması için işbirliği yapmaya da hazır olduğumuzu ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin köklü parlamenter diplomasi geleneğinden ve güçlü kurumsal kapasitesinden yararlanarak parlamentolar arası işbirliğine ve çok taraflılığa her zaman vurgu yapmış bir ülke olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "MIKTA'nın faaliyetleri bölgesel ve küresel sorunlara yapıcı çözümlerin kolaylaştırılması ve küresel yönetişimin daha da etkinleştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda MIKTA işbirliğinin daha da geliştirilmesinin hayati olduğunu ifade etmek isterim. Benzer görüşlü beş G20 üyesi arasında tesis edilen bu pratik işbirliği platformunun gerek dış politika hedeflerimiz gerek diğer üye ülkelerle ikili ilişkilerimiz bakımından önemli katkılar sağladığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

"Küresel sistemin hemen hemen bütün kurumları tam bir iflas halindedir"

Birleşmiş Milletler'in (BM) günün değişen koşullarına ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara uyum sağlayabilmesinin, etkinliğini sürdürebilmesi ve güvenilirliğini artırabilmesi bakımından önemli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Üzülerek ifade ediyorum ki, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere küresel sistemin hemen hemen bütün kurumları tam bir iflas halindedir ve dünyadaki hiçbir soruna çözüm üretemez bir vaziyettedir. Bunun için MIKTA'nın, bu kadar önemli beş ülkenin üyesini bir araya getirmiş olan bu platformun en önemli vazifelerinden birisinin de küresel ölçekte adil ve bütün dünya tarafından kabul edilebilir yeni bir siyasi mimarinin ortaya konulması için gayret sarf etmesidir. Bu çerçevede insanların yaratılışta eşitliği ve ülkelerin egemenlikte eşitliğini prensip olarak esas kabul eden bir anlayışla dünya sisteminin yeniden dizayn edilmesini, yeniden güçlü bir şekilde kurulmasını teklif ediyoruz.

Bu anlayışta Birleşmiş Milletler teşkilatının mevcut kapasitesinin güçlendirilmesine, daha verimli ve işlevsel bir yapıya kavuşturulmasına yönelik reform çalışmaları doğrudur ama yetersizdir. Bu bağlamda Genel Sekreter tarafından başlatılan BM80 Girişimi'nin önemli bir fırsat olduğunu, bir başlangıç adımı olduğunu ifade etmek isterim. Hiç şüphesiz dünyadaki birçok sorunun çözülmesinde ne yazık ki son zamanda karşılaştığımız sorunlarda büyük sıkıntıları hep beraber yaşadık ve maalesef küresel sistem bunları çözmekte aciz kaldı."

"Bütün dünya istese de hiç kimse İsrail'i durduramıyor"

Uluslararası sistemin başarısızlığı dolayısıyla Rusya-Ukrayna arasında 5 yılı geride bırakan savaşın çözülmesinin mümkün olmadığını ifade eden Kurtulmuş, aynı şekilde uluslararası sistemin Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların ortaya çıkardığı başta enerji arz güvenliği olmak üzere, birçok küresel sorunu çözebilecek bir güce, imkana ve perspektife sahip olması gerektiğini de vurguladı.

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki artık tamamen bir yıpratma savaşı haline dönmüş olan Amerika-İran arasındaki savaş, bırakın çözülmeyi maalesef giderek daha ağır bir kör düğüm haline gelmektedir. Hepimiz biliyoruz ki, Hürmüz Boğazı'nda ortaya çıkan bu gerilim sadece orayı etkilemiyor, bizim ülkelerimiz de olmak üzere, birçok ülkeyi her alanda etkiliyor. Dünya ekonomisinin bütün değerlerini altüst ediyor. Dolayısıyla bu sorunu da çözebilecek yeni bir küresel sisteme ihtiyacımız olduğu aşikardır.

Aynı şekilde bütün insanlığın ortak sorunu haline dönmüş olan İsrail'in Filistin'de ısrarla sürdürdüğü soykırım, maalesef üçüncü yılını geride bıraktı ve sadece Gazzelileri değil aynı şekilde Filistin topraklarının her yerinde yaşayan Filistinliler için de hayatı çekilmez bir hale getirdi ama ne yazık ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısındaki aksaklıklar dolayısıyla bütün dünya istese de hiç kimse İsrail'i durduramıyor. İsrail'in bu saldırgan tutumunun ortadan kaldırılabilmesi ve ülkelerin egemenliklerine saldıran başka örneklerin de ortaya çıkmaması için yeni bir küresel sistemi inşa etmek boynumuzun borcudur. MIKTA'nın da kendi özel ilgi alanlarının dışında önemli sorumluluk alanlarından birisidir."

Türkiye olarak hedeflerinin yalnızca değişen küresel ekonomiye uyum sağlamak olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, MIKTA'nın ticaret, yatırım, bağlantısallık ve uluslararası işbirliği yoluyla ekonomilerin de şekillenmesine, gelişmesine, karşılıklı işbirliğinin artırılmasına aktif bir şekilde öncülük etmesini hedeflediklerini anlattı.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer yandan, MIKTA ülkeleri, farklı bölgeleri birbirine bağlayan yapılarıyla küresel ekonomik yönetişimde diyaloğun ve ortak çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek önemli aktörlerdir. MIKTA'yı sadece bölgesel bir fırsat olarak görmek istemiyorum, MIKTA yapısı itibariyle dünyanın beş kıtasından G20 ülkesi temsilciyi barındıran yapısı dolayısıyla küresel bir ölçektedir ve küresel etkileri ortaya koyabilecek bir imkana sahiptir. Bu bağlamda bölgelerarası ticaretin teşviki, verimlilik artışını hedefleyen ortak yatırım inisiyatifleri, halklar arasında temaslar ile iş gücü hareketliliği, ekonomik işbirliği süreçlerini kolaylaştıran temel unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

MIKTA üyeleri olarak parlamentolar arasında geliştirdiğimiz bu işbirliğinin pozitif gündem içerisinde devam etmekte olduğunu görmekten fevkalade büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yaşadığımız dönemin ağır şartlarının gereği, daha fazla sorumluluk almak, daha fazla küresel sorunlar üzerinde çözüm üreten fikirlerde odaklanmak ve dünyada yeni, adil, hakkaniyetli bir sistemin oluşması için elimizdeki bütün imkanlarla gücümüzü kullanarak çözümü ortaya koyabilmektir."

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer de yer aldı.

Kaynak: AA