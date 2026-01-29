TBMM Başkanı Kurtulmuş, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile görüştü Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Barham Salih ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla Ankara'da bulunan Salih ile Meclis'teki makamında görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Barham Salih'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, kendisini TBMM'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Politik tecrübesiyle Salih'in mülteciler meselesini iyi bildiğini ve bu nedenle görevini başarıyla yapacağından emin olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ayrıca komşumuz Irak'ın eski cumhurbaşkanının böyle bir göreve seçilmiş olması da bizim için fevkalade memnuniyet vericidir. Ümit ediyorum bu süre içerisinde Türkiye ile de çok yakın çalışmalar sürdüreceksiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin başından itibaren UNHCR ile yakın temasta çalıştığını, sorunsuz ve büyük bir işbirliğiyle bugüne kadar çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başbakan Yardımcısı olduğum dönemde mülteciler meselesinden sorumlu olarak UNHCR'i çok yakından tanıma fırsatım oldu. Özellikle Suriye meselesinde göçmenler krizi başladığında Türkiye, UNHCR ile çok yakın temas içerisinde bu süreci yürüttü. 15 yıldır Türkiye için devam eden Suriyeli mülteciler meselesinde çok ağır yükün altına girdik ve geçmişe baktığımızda şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki uluslararası camia, mülteciler konusunda Türkiye'yi de UNHCR'ı da büyük oranda yalnız bıraktı."

Kurtulmuş, Türkiye'de şu anda geçici sığınma statüsünde 2 milyon 300 bin Suriyeli mültecinin bulunduğunu, bugüne kadar da 1 milyon 300 bin Suriyelinin evlerine döndüğünü aktardı.

Suriye'deki rejim değişikliği sonrası ise şu ana kadar 600 bin Suriyelinin vatanına döndüğünü belirten Kurtulmuş, "Türkiye olarak bizim temel politikamız geçici sığınma statüsünde olan Suriyelilerin onurlu, güvenli ve huzurlu şekilde geri dönüşlerini teşvik etmektir." dedi.

Dünya siyaseti bakımından karışık ve büyük türbülansların yaşandığı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki önümüzdeki dönem göçmen meselesinde karşılaştığımız sorunların daha da ağırlaşarak devam edeceğini gösteriyor. İç savaşların, çatışmaların, işgallerin artması, ayrıca iklim değişikliğine bağlı olarak su ve gıda krizlerinin belli bölgelerde had safhaya ulaşması, dünyada göçmen sorununun giderek derinleşeceğini, çeşitleneceğini ve daha ağır bir problem olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor. Bunun için çok daha yakın işbirliğine uluslararası camiada ihtiyaç var. Kurumsal kapasitesi yeterli olmakla birlikte maddi kapasitesinin ve kaynaklarının oldukça sınırlı olduğunu bildiğimiz UNHCR'ın da yeniden reforme edilerek daha güçlü kaynaklarla beslenmesinin şart olduğu kanaatindeyiz. Bu konuda da Türkiye olarak UNHCR'a her türlü desteği sürdürmeye kararlıyız."

Salih'in 5 yıllık görev süresince daha az sorunlarla karşılaşmasını temenni eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Sizin böylesine önemli uluslararası pozisyonda görevde bulunmanız Türkiye için de önemli bir kazanımdır. Ayrıca ilk resmi ziyaretlerinizden birisini Türkiye'ye yapmış olmanız da Türkiye'ye verdiğiniz önemi gösteriyor. Bunun için de teşekkür ediyoruz." dedi.

"Halkınızın ve hükümetinizin gösterdiği insanlık ve insaniyet gerçekten takdire şayandır"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih de "Sayın Kardeşim, Sayın Dostum" ifadelerini kullanarak hitap ettiği TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a kabulünden dolayı teşekkür etti.

Ankara'da kendisini evinde gibi hissettiğini belirten Salih, Türkiye ve Ankara'nın UNHCR açısından çok özel bir yer olduğunu, bu nedenle görevi devraldıktan sonra ilk ziyaretlerden birini Türkiye'ye yapmak istediğini söyledi.

Türkiye'nin mülteciler konusunda son derece önemli küresel aktörlerden biri olduğunu vurgulayan Salih, "Türkiye gerçekten mültecilere son derece hayranlık uyandırıcı büyük bir ev sahipliği ve hoşgörü sunan, özen gösteren ülke olarak karşımızda durmakta. Bunun için müteşekkiriz. Suriyeli mültecilere Türkiye'nin sunduğu ev sahipliği çok kıymetli. Halkınızın ve hükümetinizin gösterdiği insanlık ve insaniyet gerçekten takdire şayandır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ilk kez zordaki insanlara kucak açmadığına dikkati çeken Salih, 1991 yılındaki Halepçe katliamında yüzbinlerce Kürt vatandaşının Irak'tan Türkiye'ye geldiğini ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönünceye kadar Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Yeni dinamikler dikkate alındığında Suriye'nin yeniden istikrara kavuştuğundan emin olmak istediklerini anlatan Salih, "İstikrar ve barış olduğu takdirde çok sayıda mülteci kendi vatanına dönme isteğinde. Biz de tüm uluslararası camia olarak bu durumun şekillendirilmesine ve hayata geçirilmesine yardımcı olmaya mecburuz. Mülteciler için tek ve gerçek çözüm barış. Çok sayıda Suriyelinin zaten vatanına döndüğünü gördük." şeklinde konuştu.

Küresel olarak büyük zorlukların yaşandığı bir dönemde son derece ağır bir sorumlulukla görevi devraldığını ifade eden Salih, dünya genelinde 120 milyon insanın yerinden edildiğinin, insani yardımların da giderek azaldığının altını çizdi.