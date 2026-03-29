Doğu Perinçek, Elon Musk’ın babası ve danışmanı ile görüştü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD’li milyarder Elon Musk’ın babası Errol Graham Musk, Musk’ın danışmanı Nathan Browne ve Rusya'nın Rodina Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Svetlana Goteva ile görüştü. Musk'ın Türkiye’ye çok önemli dört bilimsel araştırma projesiyle geldiğini belirten Perinçek, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin de bu bilimsel projelerle ilgileneceğini ümit ediyoruz" dedi.

ELON MUSK'IN BABASI İLE GÖRÜŞTÜ

Perinçek, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın babası Errol Graham Musk, Musk’ın danışmanı Nathan Browne ve Rusya'nın Rodina Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Svetlana Goteva ile görüştüğünü duyurdu. 

“TÜRKİYE’YE ÇOK ÖNEMLİ DÖRT BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİYLE GELDİ”

Perinçek, Rodina Partisi’nden gelen talep doğrultusunda gerçekleştiğini belirttiği görüşmenin içeriğine dair, şu ifadeleri kullandı: “Errol Musk, Türkiye’ye çok önemli dört bilimsel araştırma projesiyle geldi. Türkiye’nin bilim ve araştırma çevrelerinin de çok ilgileneceği konuları gündemimize aldık. Türkiye Cumhuriyeti devletinin de bu bilimsel projelerle ilgileneceğini ümit ediyoruz."

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıadem sevindik:

Çok önemli bilimsel ajan projesi ile gelmiş

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

