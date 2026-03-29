Doğu Perinçek, Elon Musk’ın babası ve danışmanı ile görüştü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ELON MUSK'IN BABASI İLE GÖRÜŞTÜ

Perinçek, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın babası Errol Graham Musk, Musk’ın danışmanı Nathan Browne ve Rusya'nın Rodina Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Svetlana Goteva ile görüştüğünü duyurdu.

“TÜRKİYE’YE ÇOK ÖNEMLİ DÖRT BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİYLE GELDİ”

Perinçek, Rodina Partisi’nden gelen talep doğrultusunda gerçekleştiğini belirttiği görüşmenin içeriğine dair, şu ifadeleri kullandı: “Errol Musk, Türkiye’ye çok önemli dört bilimsel araştırma projesiyle geldi. Türkiye’nin bilim ve araştırma çevrelerinin de çok ilgileneceği konuları gündemimize aldık. Türkiye Cumhuriyeti devletinin de bu bilimsel projelerle ilgileneceğini ümit ediyoruz."

