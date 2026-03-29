Netanyahu'dan İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyinde işgali genişletme talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordusuna Lübnan'ın güneyinde 'güvenlik bölgesi' adı altında işgali genişletme talimatı verdiğini açıkladı. İran ve Hizbullah'a karşı zaferlerini vurgulayan Netanyahu, saldırıların süreceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Lübnan'ın güneyinde halkı zorla yerinden ettikleri bölgede işgali genişletme talimatı verdiğini açıkladı.

Netanyahu'nun İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nda yaptığı konuşma, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.

İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyinde halkın zorla yerinden edildiği bölgede "güvenlik bölgesi" adı altında işgalin genişletilmesi talimatı verdiğini kaydeden Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki durumu "temelden değiştirmeye" kararlı olduklarını ileri sürdü.

Netanyahu, hedeflerine ulaşana kadar güç ile hareket edeceklerini söyleyerek Lübnan'da saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

Konuşmasında İran'a karşı büyük başarılar elde ettiklerini savunan Netanyahu, İran ve Hizbullah'ın eski gücünde olmadığını öne sürerek saldıran tarafın kendileri olduğunu itiraf etti.

Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeyi ve Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını işgal ettiklerini belirterek şimdi de Lübnan'da işgali genişlettikleri mesajını verdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
