İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılması halinde tüm futbolculara Bodrum'da villa hediye edeceği belirtildi.

  • İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması durumunda tüm futbolculara Bodrum'da villa hediye edeceğini açıkladı.
  • Hacıosmanoğlu, villaları kendi cebinden vereceğini ve TFF'ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
  • A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı yenmesi durumunda 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

A Milli Futbol Takımımız, 31 Mart Salı günü 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri final maçında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, saat 21.45'te oynanacak mücadelede Kosova'yı yenmesi durumunda 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

HACIOSMANOĞLU'NDAN FUTBOLCULARA HEDİYE VİLLA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dünya Kupası'nda boy göstermeyi hedefleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu harekete geçti. Hacıosmanoğlu'nun A Milli Takımımız Dünya Kupası'na katılırsa tüm futbolculara Bodrum'da villa hediye edeceği belirtildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

GEÇMİŞ AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programında aylar önce yaptığı açıklamada, '22 senedir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkân varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF'ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri' demişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı

İran bombayı bıraktı! Görüntüdeki isim deprem etkisi yaratacak
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bakanlar zirvesine damga vuran an
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEr Er:

Bir emekli nin omrü boyunca hiç harcamadan villa degil ev bile alamazken işte adalet

Haber YorumlarıKmal e:

kaz gelecek yerden tavuk esirgenirmi?

Haber Yorumlarıpusatalfa:

kaynağına bakmak lazım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...

KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel

''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini öldürdü
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...

KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel

''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam
Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

Süper Lig'in eski yıldızından itiraf: Belhanda bıçakla bizi bekliyordu