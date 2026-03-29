Mimovic'e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü

Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos, sezon başında Fenerbahçe'den büyük umutlarla kiraladığı genç sağ bek Ognjen Mimovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

PAFOS SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYACAK

Sportinjo'da yer alan habere göre; İki kulüp arasında yapılan sözleşmede yer alan 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kulüp bütçesini zorlaması ve oyuncunun beklenen katkıyı verememesi üzerine Pafos yönetimi bu opsiyonu kullanmama kararı aldı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK

Böylece sezonun tamamlanmasıyla birlikte yeniden İstanbul'a dönecek olan Sırp oyuncu, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık kampına katılacak. Sarı-lacivertli yönetimin ve teknik heyetin, 21 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutup tutmayacağı ya da yeniden kiralık gönderip göndermeyeceği ise yaz transfer döneminde netlik kazanacak.

SEZON PERFORMANSI

Pafos'ta şu ana dek 18 maça çıkan Mimovic, 1 asist yaptı. Genç sağ bekin Fenerbahçe ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.