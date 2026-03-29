Haberler

Mimovic'e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pafos, kiralık olarak kadrosuna kattığı sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Mimovic, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos, sezon başında Fenerbahçe'den büyük umutlarla kiraladığı genç sağ bek Ognjen Mimovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

PAFOS SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYACAK

Sportinjo'da yer alan habere göre; İki kulüp arasında yapılan sözleşmede yer alan 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kulüp bütçesini zorlaması ve oyuncunun beklenen katkıyı verememesi üzerine Pafos yönetimi bu opsiyonu kullanmama kararı aldı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK

Böylece sezonun tamamlanmasıyla birlikte yeniden İstanbul'a dönecek olan Sırp oyuncu, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık kampına katılacak. Sarı-lacivertli yönetimin ve teknik heyetin, 21 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutup tutmayacağı ya da yeniden kiralık gönderip göndermeyeceği ise yaz transfer döneminde netlik kazanacak.

SEZON PERFORMANSI

Pafos'ta şu ana dek 18 maça çıkan Mimovic, 1 asist yaptı. Genç sağ bekin Fenerbahçe ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

