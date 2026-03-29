Beşiktaş'tan 70 milyon Euro'luk transfer harekatı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. A Takım Futbol Koordinatörü Serkan Reçber, Avrupa'da çeşitli görüşmeler yaparken, teknik direktör Sergen Yalçın da önüne gelen isimleri değerlendirmeye alıyor.

İLK HEDEF PATRIK SCHIK

Bu sezon sıkıntı yaşadığı kaleci, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor pozisyonlarına transfer yapmak isteyen Beşiktaş, ilk olarak Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFERLER İÇİN 70 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE

Başkan Serdal Adalı, gelecek sezon 70 milyon Euro'luk bir bütçeyi tamamen transferlere ayırdı. Ayrıca transfer bütçesine kiralık giden oyunculardan da ciddi gelir bekleniyor.

SPONSORLUK VE DİĞER GELİRLER DE KASA DOLACAK

Ayrıca sponsorluklar ve Dikilitaş Projesi'nde önemli bir kaynak oluşturulacak. Stat isim sponsorluğu için yeniden Tüpraş ile anlaşma yapılmak üzere. Mayıs ayında bitirilmesi planlanan Dikilitaş Projesi ise transferin yanı sıra borçlar ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için kullanılacak.