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Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te kendisini sert sözlerle eleştiren Cemal Enginyurt'a yanıt verdi. Enginyurt'un bir dönem kendisini öven mesajlarını paylaşan Soylu "Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene söyletene bakarız adam mı diye" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti'den istifa ederek bağımsız olarak yoluna devam eden milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te yaptığı konuşmada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almıştı. Yeni Bakan Ali Yerlikaya'yı öven Enginyurt, Soylu'yu ise eleştirmişti.

"ÖNCEKİ BAKAN DÖNEMİ ÇOK KÖTÜYDÜ"

Meclis kürsüsünde konuşan Enginyurt, "İçişleri Bakanı Ali Yerlikayı'yı dinlerken çok duygulandım. Bu Kabine döneminde çok güzel işler yapılmış ki, bir önceki Kabine'de CHP'nin yaptığı bütün usulsüzlükleri halletmiş. Neler olmuş neler. Ne kadar pis iş varsa önceki bakan döneminde olmuş. "70 terörist kaldı" derken, 1380 terörist bu bakan döneminde halledilmiş. Önceki bakan dönemi çok kötüydü. Ne kadar pis işler varsa hepsiyle birlikte olmuştu zaten. Memleketteki bütün pis işlerden kurtulmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye

"SÖYLEDİKLERİNİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

Enginyurt'un sözlerine Soylu'dan sert bir cevap geldi. Enginyurt'un bir dönem kendini öven tweetlerini paylaşan Soylu, "Geçmiş zamanda benim için yaptığı methü senanında zerre kıymeti olmadığı gibi bugün söylediklerinin de hiçbir kıymeti yoktur." dedi.

Soylu'nun paylaşımı şöyle; "Malum kişinin şahsımla ilgili söylediği iftiralar hukukun ve siyasetin konusudur. Ancak Gazi Meclisimizde bütçedeki açıklamayı çarpıtarak dağdaki pkk'lı terörist sayısının 2023 Mayıs'ta 77 olmadığı iftirasına cevap vermek; devletimizin ve kahramanlarınızın fedakarlıklarla yaptığı terörle mücadeleye saygımızın zorunluluğudur.

O gün 77 olan yurt içindeki (dağdaki terörist sayısı) bugün yarısıdır. Bu sayılar Genelkurmay, MİT, Jandarma ve Emniyet tarafından yılda iki kez yapılan tesbitler sonucu belli olur. Oysa bütçede belirtilen rakam ise, tümterör örgütleri ile mücadelede şehir ve kırsalda gözaltına alınan, tutuklanan, ölü olarak ele geçirilen ve teslim olup etkisiz hale getirilenlerin toplam sayısıdır (1381).

Kahramanlarımızın fedakarlıklarını, devlet ve millet karşıtlarıyla sabah akşam çığırtkanlık yapanlara, kumar masalarına, borsa spekülatörlerine ve iş takipçilerine meze yaptırmayız. Geçmiş zamanda benim için yaptığı methü senanında zerre kıymeti olmadığı gibi bugün söylediklerininde hiçbir kıymeti yoktur.

Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene söyletene bakarız adam mı diye. Hayatlarında hiçbir başarıları olmayanlar ancak çamur siyasetlerinde debelenirler. Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar."

Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye

Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye

Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye

Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye

Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıNurzanZeki Öğren:

Enginyurt evet adam gibi adamdır hiç değilse hırsız değil. Devleti soyup sülalesini zengin etmedi.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme108
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Haber YorumlarıXeyati 2:

enginyurt Süleyman soylunun yanından bile gitmez asla muhatapi. olamaz.soylu devlet adamı enginyurt e olduğu beli değil.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme59
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Birde senin daha önce Recep Tayyip Bey için söylediklerini yazana Soylu bey:))

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıMuratsa:

LAFA BAKTIM LAF DEĞİL ADAMA BAKTIM EVET SOYLU BANA GÖRE SEN ADAM DEĞİLSİN.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıVEFA:

Soylu mu!... Aman aman bence bir kere daha düşünün, gerçekten ismi ile müsemma mı diye!..

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıGam sız:

Enginyurt yine yağlı bir kapı bulmuş tıpkı portakal gibi

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

Adam yanılmış ne yapsın garip.....

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Engin yurda fırsat verirse Süleyman Soylu’yu geçer çok da dürüst bir adam değil

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Haber YorumlarıErol Birol :

Herhalde konuşmadan önce aynaya bakmıştır.

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Haber YorumlarıMehmet Beyaz:

doğru soyluyor

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Yorum Beğenme8
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