Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Furkan Vakfı'nın eylemine sert tepki: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum - Haberler

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Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Furkan Vakfı'nın eylemine sert tepki: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
 - Güncelleme:
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Furkan Vakfı'nın eylemine sert tepki: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum

Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Furkan Vakfı üyelerinin Adana'da gerçekleştirmek istediği protestoya polis tarafından yapılan müdahale ile ilgili konuştu. İçişleri Bakanı Soylu için "Soyadı gibi Soylu" diyen Bahçeli, "Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Adana Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı, Adana, Politika, Güncel, Haberler

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