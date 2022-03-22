Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Furkan Vakfı'nın eylemine sert tepki: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Furkan Vakfı üyelerinin Adana'da gerçekleştirmek istediği protestoya polis tarafından yapılan müdahale ile ilgili konuştu. İçişleri Bakanı Soylu için "Soyadı gibi Soylu" diyen Bahçeli, "Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.
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