Son dakika haberleri! Bakan Soylu: PKK defterini kapattık (2)

VAN (DHA) - 'NÜFUSTA ÖNEMLİ BİR MESAFE ALDIK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Nüfus Personeli Eğitim Programı'nda konuştu. Nüfusta önemli bir mesafe aldıklarını belirten Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tensipleri oldu ve Türkiye hakikaten MERNİS dediğimiz, şu anda gelişmiş ülkelerin bile birçoğunun altyapısı olmayan bir büyük projeyi faaliyete geçirdi. Aynı zamanda yönetti, eksikliklerini giderdi ve bütün kurumlarla entegrasyonunu sağladı. Bu olağanüstü bir şeydir. Esas itibariyle bugün e- devlet sistemimizin en önemli alt yapısını oluşturdu" dedi.

Bakanı Soylu ise, "Cumhurbaşkanım hakikaten çok heyecanlı ve sizi sabırsızlıkla bekleyen bir gençlik var burada. Ben inanıyorum ki talimatlarınız çerçevesinde bu gençlerle, Van farklı olacak inşallah" diye konuştu. Telefon konuşmasından sonra gençlerle sohbet eden Bakan Soylu, seslendirilen Van türkülerine de eşlik etti. Soylu'nun buluşmaya katılan gençlerden birinin doğum gününü kutlayarak pasta kesmesi ve kendisine yöneltilen soruları cevaplamasının ardından program sona erdi.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN-