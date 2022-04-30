Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB çalışanının tutuklanmasına ilişkin açıklama: Bu bir ispattır, hesabının verilmesi gerekir
Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'de görev yapan bir şahsın terör örgütü PKK kamplarında elinde silahla görüntülerinin ortaya çıkması üzerine tutuklanması hakkında konuştu. Erdoğan, "Bu fotoğraf bir ispattır, hesabının verilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok konuyu değerlendiren Erdoğan'ın gündeminde, İBB çalışanı Şafak Duran'ın terör örgütü PKK kamplarında çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından tutuklanması da vardı.
Bu duruma sert tepki gösteren Erdoğan, "Bu fotoğraf bir ispattır, hesabının verilmesi gerekir." dedi.
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