Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB çalışanının tutuklanmasına ilişkin açıklama: Bu bir ispattır, hesabının verilmesi gerekir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok konuyu değerlendiren Erdoğan'ın gündeminde, İBB çalışanı Şafak Duran'ın terör örgütü PKK kamplarında çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından tutuklanması da vardı.

Bu duruma sert tepki gösteren Erdoğan, "Bu fotoğraf bir ispattır, hesabının verilmesi gerekir." dedi.

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