UĞUR İSTANBULLU

Sol Parti Artvin İl Örgütü, Hopa'da 'Bağımsızlık Yürüyüşü' düzenledi. Yürüyüşe katılan Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Feray Aytekin Aydoğan, "Bizler Denizleriz, bizler Mahirleriz, bizler İbrahimleriz. 6 Mayıs'ta katledilen üç fidanlarız. 6. filoyu kıble edinen emperyalizme secde edenlere, emperyalistlere karşı tam bağımsız bir memleket mücadelesini ilmek ilmek örgütleyenlerdeniz. Şimdi memleketin dört bir tarafı NATO üsleriyle, nükleer üslerle kuşatılmışken emperyalizme karşı Hopa'da, memleketin her yerinde yaşasın 'tam bağımsız Türkiye' diye haykıranlarız" dedi.

Sol Parti Artvin İl Örgütü, kadın milletvekili adaylarıyla bugün Hopa'da 'Bağımsızlık Yürüyüşü" yaptı. Yürüyüşün ardından düzenlenen programda, partililer kaybettikleri yol arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Burada konuşan Sol Parti MYK üyesi Feray Aytekin Aydoğan, şunları söyledi:

"BUGÜN HOPADAN VE TÜM MEMLEKETTEN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HAYKIRIYORUZ"

"Gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir diyerek, memleketi çıkarsız ve karşılıksız seven bu topraklarda bu memlekette 50 yılı aşkın mücadele mirasımızın tarihimizi omuzlarımızda taşıyan yol arkadaşlarım, o tarihe inanan o tarihin bugünkü sürdürücüsü olan Hatay'da yıkılan kentlere Hopa'da, Artvin'de memleketin her yerinde sokak, sokak mücadeleyi dayanışmayı büyüten devrimci gençler, memleketin en karanlık dönemlerinde faşizmin tüm kötülüğüyle saldırdığı günlerde, gezi direnişini, hayır'ı bu sokaklarda örgütleyen her eylemde Cerrattepe direnişinde memleketin her yerine umut olan inanç olan direniş olan sevgili Hopalılar merhaba, Merhaba dostlarım, merhaba yoldaşlarım.

Biz bir tarihsel süreçlerin taşıyıcısıyız, biz faşizme karşı direnen katledilen İhsan Hacı Muratoğluyuz. Yolundan yolculuğundan memleket düşlerinden bir an olsun vazgeçmeyen Osman Lokumcularız, Enver Karagözleriz. Memleket kurtulacaksa beni de alın diyen kaybettiğimiz, katledilen Metin Lokumcularız. Bizler Denizleriz, bizler Mahirleriz, bizler İbrahimleriz. 6 Mayıs'ta katledilen üç fidanlarız. 6. filoyu kıble edinen emperyalizme secde edenlere, emperyalistlere karşı tam bağımsız bir memleket mücadelesini ilmek ilmek örgütleyenlerdeniz. Şimdi memleketin dört bir tarafı NATO üsleriyle, nükleer üsleriyle kuşatılmışken emperyalizme karşı Hopa'da, memleketin her yerinde 'yaşasın tam bağımsız Türkiye' diye haykıranlarız. Deniz Gezmişin '35 milyon metrekare vatan toprağı Amerikan işgali, altındadır' sözlerinin üzerinden yarım yüzyıl geçti. Bugün bu memleketin her karış toprağı işgal altında, yarım yüzyıldır derelerimizi dağlarımızı, taşımızı toprağımızı beşli çetelere, emperyalistlere peşkeş çekenler, emperyalizm uşakları, devrimcileri ve çocuklarımızı katlettiler bu topraklarda. ABD'nin 'bizim çocuklar dediği' yeşil kuşak projesiyle ürettikleri siyasal İslam projesi Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı yaparak iktidara taşıdı. Memleketi bir anonim şirket gibi yöneteceğiz diyerek eğitimi, sağlığı derelerimizi, dağlarımızı, topraklarımızı beşli çetelere, emperyalistlere satılığa çıkardılar. Memleketi parsel, parsel sattılar. Bir saltanat yarattılar ve bu saltanatı sarayları güçlü devlet ilan ettiler. O güçlü devlet bizim için açlık oldu, yoksulluk oldu, işsizlik oldu geleceksizlik oldu. Salgın oldu, o yıkılan kentlerde, mezar oldu insanlara, mezar oldu."

"BUGÜN DENİZLERİN, MAHİRLERİN, ENVER KARAGÖZLERİN BURADA ARKADAŞLARI VAR"

Sol Parti Artvin Milletvekili Adayı Ezgi Eriman, " Denizlerin arkadaşları burada, Mahirlerin arkadaşları burada, Enver hocanın arkadaşları burada hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz bugün buluştuk ve Denizimizi andık hep birlikte. Onlar sandılar ki Denizleri idam ettiklerinde, Mahirleri öldürdüklerinde bu yolculuk bizim için bitecek biz bu yolculuğu şimdi burada nasıl kalabalık toplanabildiysek, memleketin her yerinde onca yıldır doğru bildiğimiz doğruları söylemeye devam ettiysek bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.

"SOL PARTİ ARTVİNDEN İKİ KADIN ADAYIYLA MEYDAN OKUYORUZ"

Sol Parti Artvin Milletvekili Adayı Özlem Akyürek de "Arkadaşlarım bir şekilde anlattı ben de son olarak şu sözlerimle bitirmek istiyorum. 14 Mayıs'ta bir tarafta Hizbullahçı karanlık ittifakı, bir tarafta biz devrimciler varız ve mücadelenin 15 Mayıs'ın sabahından da itibaren devam edeceğini müjdeliyoruz. Baharı müjdeleyen bizleriz, yeni bir yaşımı müjdeleyen bizleriz. Bu memleketi parsel parsel satanlara karşı bu meydanları doldurmaya devam edeceğiz. Haklarımızı çalan, hayatlarımızı elimizden almaya çalışan ve bu yönde politikaları oluşturan seçimlere giden bu şeri ve Hizbullahçı katillere karşı Artvin'den iki kadın adayla bu Hizbullahçılara, Taliban ittifakına meydan okuyoruz. 'Bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy Sol Parti'ye' diyor, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

onuştu.