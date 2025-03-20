Sırrı Süreyya Önder'den AK Partili vekillere tepki: Canımı sıkmayın dışarı çıkarırım

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

AK PARTİLİ BAYKAN: ŞÜKRÜ GENÇ'E SAHİP ÇIKMAYACAK KADAR VEFASIZ MISINIZ?

Ak Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, milletvekillerine verilen 1 dakikalık konuşma bölümünde, "Yürüyen soruşturma süreçleri için görüş ifade etmemiz doğru olmaz. Gündem malum, tam aksine bir isim ile ilgili konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Yanılmıyorsam 3 dönem görev yapan, önceki dönem Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, DHKP-C terör örgütüne finansman sağlamaktan tutuklandı. Esenyurt, Beşiktaş ve Beykoz Belediye başkanları ile Maltepe ve Ataşehir belediyelerinde terörizme yardım operasyonlarına gösterilen tepki ve zanlıları sahiplenme, Şükrü Genç için her ne hikmetse söz konusu olmadı ve Genç tutuklandı. Soruyorum; bağımsız aday olduğu için sahip çıkmayacak kadar vefasız mısınız? Üzerine atılan suçlamalardan rahatsız mısınız? Elbette masumiyet ilkesi her şeyin üzerindedir ama başka korkularınız mı var" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan

"SONRA DÖVÜŞÜRSÜNÜZ"

AK Partili Baykan'ın sözlerine, CHP sıralarından tepki geldi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'ya söz vermeden önce, "Sayın milletvekilleri, 1 dakikalık söz hakkını kullanmayan arkadaşlarımız var. Sonra dövüşürsünüz" dedi.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder

CHP'Lİ BAŞARIR, AK PARTİ SIRALARINA KOLONYA ŞİŞESİ FIRLATTI

İrfan Karatutlu'nun konuşması esnasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy arasında tartışma yaşandı. CHP'li Başarır, AK Parti sıralarına doğru kolonya şişesi fırlattı. AK Parti ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Sırrı Süreyya Önder, gerginlik nedeniyle birleşime 20 dakika ara verdi.

BAŞARIR'A UYARI CEZASI

Genel kurul, birleşime verilen aranın ardından yeniden toplandı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, üzücü bir hadise yaşandığını belirtti ve Başarır'ın AK Parti sıralarına fırlattığı kolonya şişesi ile olayın içindeki milletvekillerinin özür dilemesi gerektiğini söyledi. CHP'li Başarır'ın özür dilememesi üzerine Önder, Başarır'a uyarı cezası verildiğini duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

ÖNDER'DEN AKP'Lİ VEKİLLERE: SİZİ DE DIŞARI ÇIKARIRIM, CANIMI SIKMAYIN

AK Partili vekiller ise bu cezanın yeterli olmadığını savundu. Önder, AK Partili vekillere iç tüzük hatırlatmasında bulunmaya çalıştı. Ancak AK Parti sıraları, Önder konuşurken ses çıkarmaya devam etti. Önder de sözünün kesilmesi üzerine sinirlenerek, "Çıkarırım sizi! Canımı sıkmayın!" tepkisini gösterdi.

Önder, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar, bir izin verin. Bu konuşmanın esbabı mucibesini de anlatayım da madem tembelsiniz, şu iç tüzüğü açmaya üşeniyorsunuz, gerekçesini söyleyeyim. İzin verin, izin verin. Bir dakika ya, bir dakika. Bir dakika izin verin. Bu konuşma şunun için. Sayın vekiller, açın bakın. Kanaatimi değiştirme ya da değiştirmeme konuşması bu. Oradan bana laf atamazsınız, sizi de dışarı çıkarım. Canımı sıkmayın. Sayın Zengin buyurun, kanaatim değişmedi. Uyarılma cezası ile devam ediyor. Buyurun. Buyurun. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Sonra vereceğim sözü. Böyle olmaz. Ben bu kadar lafa yetişemem. Sahip çıkın o zaman."

Önder, bu sözlerinin ardından birleşime 20 dakika ara verdi.