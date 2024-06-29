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Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi

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2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nı destekleyen Oğan, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla seçim döneminde yaptığı görüşmenin detaylarını katıldığı televizyon canlı yayınında anlattı. "Kılıçdaroğlu'na, 'Ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok, nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi?' diye sordum." diyen Oğan, "Bana 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi." şeklinde konuştu.

Sinan Oğan, katıldığı bir televizyon canlı yayınında, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nı destekleyen Oğan, katıldığı TV100 canlı yayınında, ikinci turda neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile diyaloglarını anlattı.

Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dediSinan Oğan

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI VE ÜÇ BAKANLIK ALACAKTIM"

Dönemin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek vermesi karşılığında Ümit Özdağ'a verdiğinden 'âlâsını' teklif ettiğini ifade eden Oğan, "Ben devlet adamıyım. Meclis çoğunluğunu sağlayamayan Millet İttifakı'nı desteklemek ülkede büyük bir kriz doğururdu. Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul etseydim bakanlıklarım olacaktı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık alacaktım." dedi.

"ÜLKEYİ KRİZDEN KURTARDIM"

Oğan, "Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım ben. Benim omzumda böyle bir yük vardı. O gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleseydik birinci turda 5 puan fark yemiş. Millet İttifakı olarak parlamento çoğunluğunu kaybetmiş." ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dediSinan Oğan

"KILIÇDAROĞLU BANA 'YÖNETEMEYECEĞİZ, KRİZ ÇIKAR' DEDİ"

"Kılıçdaroğlu'na, 'Ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok, nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi?' diye sordum." diyen Oğan, "Bana 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi." şeklinde konuştu.

"DEVLETİN KORUMASI ALTINA GİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Çok yoğun bir şekilde tehdit ve linçlerle mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eden Oğan, "1 yıldır çocuklarıma kadar aileme kadar tehditlerle uğraştım. Devletin koruması altına girmek durumunda kaldık. FETÖ'cüler mi tehdit etmedi? CHP yandaşları mı etmedi? Muhalif bir belediye başkanının trol ordusu tehdit etti. PKK yandaşları, FETÖ yandaşları ve sosyal medyada demokrat olarak geçinen CHP'li olarak bir kısmı geçinen, kendisini CHP'ye yakın gören sosyal medya silahşörleri, bir kısmı gazeteci etiketi üzerinde olan kişiler tehdit etti." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (5)

Savas Ozturk:

Mevcut iktidar sanki yönetiyor kriz bitmiş gibi konuşuyor :) Kim gelirse gelsin bu enkazı kaldıramaz

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Goethegitme:

Sağolasın Oğan

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Hakan Karabulut:

Ama sana gitmis kardes

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Goethegitme:

Mikrofonu çıkardim simdi konus

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atıf gül:

Allah Allah, Yahu şuan ne çözülmüş,canım ülkemde,herkes bir ruhi bunalım içinde,şimdi sen kahraman mı oldun.Kim zengin kim fakir uçurum kocaman obruk oldu,var arkadaş.

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