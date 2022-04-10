Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Soruyu yanıtlayan Selahattin Demirtaş, farklı bir isim de zikretti

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın adayının karşısına çıkaracağı isim merakla beklenirken, son günlerde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın adaylık çağrısı üzerine geçmişte MHP'de de siyaset yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi ön plana çıktı.

"KÜRTLER MANSUR YAVAŞ'A OY VERİR Mİ?"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a avukatları aracılığıyla "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusunu sordu.

"İSİMDEN ÇOK İLKELERE BAĞLI OLUP OLMAYACAĞINA BAKARIZ"

Demirtaş ise yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"HDP'nin Eylül 2021'de açıkladığı tutum belgesini kabul eden o ilkeleri uygulama kapasitesi, niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz. Biz cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız.

"PARTİMİZ KARAR ALIRSA BENİ DE ADAY GÖSTEREBİLİR"

Ayrıca gelişmelere göre partimiz karar alırsa beni de aday gösterebilir ancak ben o tarihe kadar hala siyasi yasaklı ve hapisteysem bir aday lehine çekilme de gündeme gelebilir.

"İSİMDE BİR DAYATMADA BULUNMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bunların hepsi ihtimaldir, günü geldiğinde değerlendirilir, tartışılır. Elbette ki Millet İttifakı kendi adayını kendi belirleyecektir, isim noktasında bizim kendilerine bir dayatmada bulunmamız söz konusu olamaz.

"ADAYI BELİRLERKEN BU KRİTERLERİ GÖZ ÖNÜNE ALACAKLARDIR"

Ancak eğer ki aday geniş kesimlerin de ortak adayına dönüşecekse bu durumda adayı belirlerken bu kriterleri göz önüne alacaklardır diye düşünüyorum.

"EKREM BEY'İ DE TAKİP EDİYORUM"

İsim noktasında bugün herhangi bir fikir beyan etmem doğru olmaz ancak ben şahsen Ekrem Bey'i de takip etmeye çalışıyorum, tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklı olmaya gayret ediyor, Anadolu'da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum.

"MİLLET İTTİFAKI KENDİ KARARINI KENDİSİ VERECEK"

Özel olarak bu isimleri sorduğunuz için bunu belirtiyorum yoksa adaylık konusunda Millet İttifakı kendi kararını kendisi verecek. Bekleyip göreceğiz ancak ben halen aday adayıyım, iddaamı koruyorum.