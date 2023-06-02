Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Prag'da çekildiği fotoğraf tepkilere neden oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu'nun, seçim sonrası gittiği Prag'da Büyükelçi Egemen Bağış'la birlikte fotoğraf çekinmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu, seçim sonrası eşi Prof. Zeynep Karahan Uslu'yla birlikte Prag'a gitti. Uslu ve eşi burada Büyükelçi Egemen Bağış ile fotoğraf çekildi.

BÜYÜKELÇİLİK HESABINDAN PAYLAŞILDI

Söz konusu fotoğraf, Prag Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Prag Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: ""Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış ile birlikte TBMM'de İstanbul'u temsil eden Sayın Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ve eşi Sayın Dr. İbrahim Uslu Prag'a turistik ziyaretleri kapsamında sefaretimizi ziyaret ederek anılarını tazelediler."

FOTOĞRAF TEPKİLERE NEDEN OLDU

Bu paylaşım sonrası bazı CHP'liler, Uslu'nun, Egemen Bağış ile fotoğraf çekilmesine tepki gösterdi. Sosyal medyadaki tepkilerin bazıları şöyle: