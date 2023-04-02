Samsun'da ittifakların aday satrancı: En güçlü aday Murat İkiz

14 Mayıs seçimlerinde Samsun'da da vekil sayılarına şüphesiz en büyük Havza ve Vezirköprü seçmeni etki edecek. Bu bölgede muhalefetin en güçlü adayları Erhan Usta ve Kemal Zeybek. Cumhur ittifakının bu bölgedeki en güçlü ismi ise Eski Havza Belediye Başkanı Av. Murat İkiz. Bu isimlerin adaylığı durumunda vekil dağılımının değişeceği düşünülüyor.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28 dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinde adaylar büyük önem teşkil ediyor. Samsun'da da vekil sayılarına şüphesiz en büyük Havza ve Vezirköprü seçmeni etki edecek . Bu bölgede muhalefetin en güçlü adayları Erhan Usta ve Kemal Zeybek. Cumhur ittifakının bu bölgedeki en güçlü ismi ise Eski Havza Belediye Başkanı Av. Murat İkiz. Bu isimlerin adaylığı durumunda vekil dağılımının değişeceği düşünülüyor.

Anketlere ve yoklamalara göre AK Partili seçmenler, Samsun'da muhalefetin adayı Erhan Usta'nın karşısına Murat İkiz'i istiyor.

SEÇMENİN EN BÜYÜK İSTEĞİ GÜÇLÜ ADAY

Havza'da 2004 – 2009, 2009 – 2014 ve 2014 – 2019 dönemlerinde 15 yıl belediye başkanlığı yapan ve bu dönemlerde yapmış olduğu hizmetler ile Havzanın çehresini değiştirerek çevre ilçelerde yapmış olduğu işler ile örnek gösterilen ve takdir kazanan Murat İkiz tekrar aktif siyasete dönerek 2023 Genel Seçimlerinde Ak Parti'den aday adayı olmuştu.

İkiz'in adaylığı Havza, Kavak, Ladik, Asarcık ve Vezirköprü'de oy dağılımını ciddi olarak etkileyeceği düşünülüyor. Seçmenin de bu dönem en büyük isteği bölgeden güçlü aday . Bakalım Partiler adayları belirlerken nasıl davranacak?