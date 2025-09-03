Putin ve Kim Jong Un Pekin'de Bir Araya Geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

Çin, Rusya ile Kuzey Kore zirvesine ev sahipliği yaptı. Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile başkent Pekin'de görüştü. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin Putin'in ikametgahı olan "Diaoyutai Devlet Konukevi"nde gerçekleştiği bildirildi. Açıklamaya göre, Putin görüşmede yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinden beri birlikte vakit geçirdik, Çinli dostlarımızın düzenlediği törenlere katıldık. Tüm bu etkinliklerin son derece mükemmel, çok iyi ve yüksek bir düzeyde geçtiğini belirtmek isterim. Bu etkinlikler bir şekilde doğrudan ülkelerimizi ilgilendiriyor, çünkü bizler, ülkelerimiz, Nazizme, Faşizme ve Militarizme karşı ortak mücadeleye katıldık" dedi.

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler özel bir güven ve dostluk çerçevesinde gelişti"

Kim Jong Un ile özel bir görüşme yapma fırsatı bulduğu için "çok mutlu" olduğunu belirten Putin, "Son zamanlarda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler özel bir güven ve dostluk çerçevesinde gelişti, bir ittifak ilişkisi şekline büründü. Bildiğiniz gibi, sizin girişiminizle, özel birimlerinizi Kursk bölgesinin kurtuluşuna katılmaya gönderdik ve bu, bizim Rusya Federasyonu ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmamıza tamamen uygun bir şekilde gerçekleşti. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, askerleriniz cesurca ve kahramanca savaştılar. Ayrıca, sizin silahlı kuvvetlerinizin ve askerlerinizin ailelerinin verdiği kayıpları asla unutmayacağız" diye konuştu.

Kuzey Kore'ye destekleri için teşekkür eden Vladimir Putin, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti halkına en içten teşekkürlerimi iletmenizi rica ediyorum. Sizi görmekten çok mutluyum ve ikili ilişkilerimiz hakkında tüm boyutlarıyla, her alanda konuşma fırsatımızın olacağı için de heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

"Kardeş Rus halkı ve ordusu ile birlikte ortak bir mücadele yürüttük"

Kremlin Sarayı'nın açıklamasına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise "Bugün ilişkilerimiz, iş birliğimiz ve bu ilişkilerin gelişim perspektifine dair konuşma fırsatımız olduğu için çok mutluyum ve sizinle görüşme şansı bulduğum için minnettarım" şeklinde konuştu.

İki ülke arasında geçen yıl Haziran ayında imzalanan devletler arası anlaşmaya değinen Kim Jong Un, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gelişiyor. Bu anlaşma çerçevesinde, kardeş Rus halkı ve ordusu ile birlikte ortak bir mücadele yürüttük ve Başkan Putin, burada da birkaç kez, askerlerimizin kahramanlıklarını takdir ettiğiniz için size özel teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen görüşmemizde de belirttiğim gibi, Rusya'ya yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa, bunu kesinlikle yapacağız ve bunu kardeşlik borcumuz olarak göreceğiz. Rusya'ya yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kuzey Kore ve Rusya arasındaki iş birliğinin tüm yönleriyle çeşitli sektörlerde devam ettiğine vurgu yapan Kim, "Bu çabalarımızın, zamanın ihtiyaçlarına uygun şekilde büyük başarılar elde etmesini ve halklarımızın refahını artırmaya yardımcı olmasını sağlamamız gerektiğine inanıyorum. Yoğun programınıza rağmen benimle bu görüşmeyi yapma fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ederim" diye konuştu. - PEKİN