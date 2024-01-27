ÖZGÜR ÖZEL: YOLUMUZ, KURULAN HER TÜRLÜ TUZAK VE KUMPASA KARŞI TÜRKİYE İTTİFAKINI KURMAK -1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir aday tanıtım toplantısında iktidarı eleştirerek, 'Bizim işimiz muhalefetle kavga etmek değil. Bize savaş açanlar oldu, ben barış ilan ettim bütün muhalefete. Bize çelme takanlar oluyor, dönüp ellerini sıkıyoruz, yola devam ediyoruz. Bize kumpas kuranlar oluyor, görüyoruz ama meşgul olmuyoruz. Bizim yolumuz, CHP'yi ve Cumhuriyet'e Atatürk'ün babaevine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittifakını kurmaktır. Buna inanıyoruz ve biz bu ülkeye güveniyoruz' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir'deki aday tanıtım toplantısına katıldı. Porsuk Spor Salonu'ndaki toplantıda Özel'in yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile çok sayıda partili katıldı.

Eskişehir'de 25 yıllık belediye başkanlığı döneminin sonuna gelen ve yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen, her görevin bir sonu olduğunu belirterek, 'Biliyorsunuz ki, hayatta her şeyin bir sonu vardır. Hiçbir şey, sonsuza dek devam etmez, edemez. Bir makamı, bir görevi bırakırken önemli olan içinizin ve vicdanınızın rahat olması, gözünüzün arkada kalmamasıdır. Hele bu, doğup büyüdüğünüz, bütün hayallerinizi, ideallerinizi ve yaşamınızı çok sevdiğiniz halkınızla birlikte geçirdiğiniz Eskişehir olursa. Benim içim rahat, vicdanım rahat ve gözüm arkada kalmayarak, çünkü gözüm arkada kalmayarak diyorum; görevimi ve sevgili şehrimi çok güvendiğim insanlara devrediyorum' dedi. Büyükerşen, kendisi yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce'ye de destek istedi.

'PARTİNİN TAPUSU ATATÜRK'TEDİR'

Toplantıda partiye katılan yeni üyelere rozetlerini takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'babaevi' söylemini yineleyerek, 'Biraz önce altı oku yeni yakalara taktık. Hepsi bir yere geldiler, hoş geldiler, sefa getirdiler. Nereye geldiler, babaevine geldiler. Hepimiz bir babaevine doğarız, kimimiz orada kalırız, kimimiz önce büyüğüne, belki küçüğüne, kimimiz ıraktakine, kimimiz yakındakine gideriz. Ama herkes bilir ki, babaevinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Bir gün, eğer ihtiyaç olursa, o babaevinde herkese yer vardır, herkesin yeri babaevinde, evin başköşesidir. Çünkü o babaevinin tapusu ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Bey'dedir. Rahmetli Ecevit'te de yoktu, İsmet Paşa'da da. O babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O yüzden Eskişehir'in hangi siyasi görüşten olursa olsun, bütün güzel insanlarına, bütün iyi, yiğit, dürüst insanlarına Atatürk'ün evinin kapıları ardına kadar açıktır' diye konuştu.

BÜYÜKERŞEN'E JÜBİLE VE YENİ GÖREV

Yılmaz Büyükerşen'in 'jübile' yaptığını ve partideki belediyelerin koordinatörlük görevine getirildiğini açıklayan Özel, 'Yılmaz Büyükerşen ne evinde oturacak ne de emeklilik yaşayacak. Yılmaz Büyükerşen'in bir eli Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde, bir eli Türkiye'deki CHP'li belediyelerin üzerinde olacak. Buradan ilan ediyorum. İlk toplantıları 31 Ocak günü Ankara'da. Bütün büyükşehir belediyelerimizin temsilcilerinin, adaylarının ve yöneticilerinin olduğu bir çalıştay var. O çalıştayın açılışında ve başında olacak. Bundan sonra Yılmaz Büyükerşen Türkiye'deki tüm CHP'li belediyelerin, yapılan iyi hizmetlerinin ortaklaştırılması, hizmetlerin diğer belediyelerde de uygulanması ve geliştirilmesiyle ilgili CHP'nin oluşturduğu yeni kurulun genel koordinatörüdür. Eskişehir'deki bu büyük başarıyı yeni aldığımız belediyelere ve göreve devam ettiğimiz belediyelere bu başarıyı taşımak, hangisi bir şeyi iyi yapıyorsa, öbürüne de taşımak, bütün Türkiye'de hizmetlerin tek elden farklı farklı kartlar değil, tek bir halk kartın oluşturulması, kartların tüm şehirlerde geçmesi, en iyi hizmetin tüm belediyelerde sunulması için Yılmaz Büyükerşen hocalığa devam ediyor. CHP'li başkanların belediyecilik hocasıdır' dedi.

AK PARTİ'NİN ESKİŞEHİR ADAYINI ELEŞTİRDİ

Özel, bir süre önce İYİ Parti'den istifa ederek Ak Parti'ye katılan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilen Nebi Hatipoğlu'nu eleştirdi. En net cevabın seçmenler tarafından sandıkta verileceğini ifade eden Özel, şunları söyledi: 'Birisi daha bir yıllık bile olmadan, geçen sene 14 Mayıs gününde, Eskişehirlilerin karşısına çıktı birisi. Dedi ki, 'ben Recep Tayyip Erdoğan'a muhalifim, MHP'nin ona verdiği desteğe inanmıyorum, doğru bulmuyorum, ben iyi bir insanım, İYİ Parti'de muhalefet yapmak üzere sizden destek istiyorum' dedi. Eskişehirlilerden oy aldı. Oy, bir kentin bir siyasetçiye emanet ettiği namusudur. O oyları aldı ve çok kısa süre içinde. Bilmediğimiz bir şey var, oyları alırken bir yandan da AK Parti'den teşvikleri alıyormuş. Onu sonradan öğrendik. Oyları, 'Muhalefetim, AK Parti'nin karşısındayım, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındayım' diye topladı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine geçti. Şimdi de 'Eskişehir'i bana verin, ben yöneteyim' diyor. Daha bir yıl önce, Eskişehirlileri kandırıp, onların oyunu alıp, o oyları Recep Tayyip Erdoğan'a karşı toplayıp, Recep Tayyip Erdoğan'a götüren, makam, mevki için Eskişehir'i satan birisine Eskişehir en iyi cevabı 31 Mart'ta verecek. Eskişehir'in oyunu çalıp gidenlere, Eskişehir'in geleceği teslim edilemez. Eskişehir'in oy hırsızlarına, irade hırsızlarına, geleceğini çalacaklara verecek oyu değil, selamı bile olamaz. Geçmişte AK Parti'li olabilirsiniz, MHP'li olabilirsiniz, yarın da o partilere oy verecek olabilirsiniz, ama ahlak ve vicdan için bu güzel Eskişehir'e sahip çıkmak ve Eskişehir'i kandırarak saray iş birliği yapan bu akla bir cevap vermek için bütün Türkiye'ye ibretialem olsun diye, 31 Mart'ta Eskişehir adına, Ayşe başkan adına Türkiye rekoru bekliyorum.?

'ERDOĞAN, CHP'NİN KARŞISINA CEPHE KURDU'

AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Özel, 'Biz buradan hep birlikte çıktığımız yolda, hep birlikte ilerleyeceğiz. Yolumuz 31 Mart gününde, evet büyük bir oyunla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Ama çok büyük bir zaferin ilk durağı 31 Mart'tır. Farkında mısınız, Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin halkçı, çalmayan, çırpmayan, israf etmeyen, kaynakları yandaşlara değil, vatandaşlara dağıtan, şeffaf ve çalışkan belediyeciliğinin karşısında o anlayışla rekabet etmek yerine, karşımıza çok büyük bir cephe kurarak, CHP'nin karşısına çok büyük bir cephe kurarak, CHP'yi sözde yalnız bırakarak, geçmişte ittifak yaptıklarımızı karşımıza koyarak, geçmişte partimizde olanların bile karşımızda adaylaşmasını sağlayarak, onlara çok farklı imkanlar kurarak, Türkiye'nin üzerine çok büyük bir oyun kurmaktadır. Peki bu oyunu nasıl kıracağız' Bu oyunu Eskişehir 1999'da nasıl resmen ittifaksız, ama özünde büyük bir ittifakla başardıysa, nasıl Yılmaz Hoca bütün temiz, iyi insanlardan, Atatürk milliyetçilerinden, Türk milliyetçilerinden, muhafazakarlardan, devrimcilerden aynı anda kendi temiz, çalışkan kişiliğiyle Eskişehir ittifakını kurduysa, 31 Mart'ta kazanacak ittifakın adı da Türkiye ittifakıdır. Bizim işimiz muhalefetle kavga etmek değil. Bize savaş açanlar oldu, ben barış ilan ettim bütün muhalefete. Bize çelme takanlar oluyor, dönüp ellerini sıkıyoruz, yola devam ediyoruz. Bize kumpas kuranlar oluyor, görüyoruz ama meşgul olmuyoruz. Bizim yolumuz, CHP'yi ve Cumhuriyet'e Atatürk'ün babaevine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittifakını kurmaktır. Buna inanıyoruz ve biz bu ülkeye güveniyoruz? diye konuştu.

GEZİLMEK, GÖRÜLMEK İSTEYEN BELEDİYELERİ CHP'LİLER YÖNETİYOR

Türkiye'nin görülmek, gezilmek isteyen bütün şehirlerini CHP'li belediye başkanlarının yönettiğini belirten Özgür Özel, sözlerini şöyle tamamladı: 'Üniversite sınavında en çok öğrencilerin tercih ettiği şehirleri CHP'li belediyeler yönetiyor. İnsanlar göç ediyorlar ya. Göç edilen belediyeler bizde, göç veren belediyeler Cumhur İttifakı'nda. Bunun bir anlamı var. Biz yönettiğimiz şehirleri iyi yönetiyoruz. Bundan sonrası için Anadolu'nun dört bir yanındaki vatandaşlarımıza, aklında CHP'li belediyelere gitmek, oralarda yaşamak isteyenlere şunu söyleyebilirim. Sizlerin hepinizi, örneğin Karşıyaka'da, Beşiktaş'ta, Nilüfer'de, Eskişehir'de, Tepebaşı'nda, Odunpazarı'nda hepinizi birden ağırlamamız mümkün değil. Ama sizin 31 Mart'ta vereceğiniz oylarla kentinizi bir Eskişehir, Karşıyaka, Beşiktaş, Bodrum, Marmaris yapmak sizin elinizde. 31 Mart'ta oyu verin, bu güzel belediyeciliği sizin memleketinize getirelim. Bundan sonraki süreç, hepimiz için bolca koşturacağımız, bolca çalışacağımız, birlikte başaracağımız ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında önümüze yeni bir yol açacağımız, yolun sonunda Atatürk'ün partisini ikinci yüzyıldaki ilk seçimlerde iktidar yapacağımız bir yolda koşuyoruz. Bu yolculuğa var mısınız' Hep birlikte Eskişehir'den, yerel seçimlerden başlayarak önce Eskişehir'i, sonra Türkiye'yi ayağa kaldırıyoruz. Kalkın ayağa ve kazanın bu seçimleri. Ben size güveniyorum, ben bu örgüte güveniyorum. Ben Eskişehir'e güveniyorum. 31 Mart'taki büyük zafere siz ulaşacaksınız.? CHP Lideri Özgür Özel, konuşmasının ardından büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarıyla sahnede fotoğraf çekildi. Özel, programın ardından Eskişehir'den ayrıldı. (DHA)