YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis çatısı altında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerine yönelik açıklamasıyla ilgili, "Terörün sona erdirilmesine yönelik verdiğimiz katkıdan geri dönmüş değiliz. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi demokrasiye dönüş sözünden geri adım atarak adeta milleti kandırmıştır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Özel ve Özdağ, açıklama yaptı. Özdağ, "Sayın Özgür Özel'in 2 gün önce yapmış olduğu ve Yeni Parti'nin 'açılım' adı verilen sürece desteğini askıya almasından dolayı teşekkür ve tebriklerimizi ifade ediyoruz. Bu sürecin Türkiye'yi bir felakete, milli üniter devleti parçalanmaya götürdüğü konusundaki kanaatimiz, sürecin baş aktörleri tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde de destekleniyor" dedi.

'TUTUM DEĞİŞTİRENLER DEMOKRATİKLEŞMEDEN GERİ DURANLAR'

Özgür Özel ise Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis çatısı altında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin, "İlk günden beri şunu söyledik; bizim içinde bulunduğumuz komisyondan kimse korkmasın. Bir eksiklik, bir yanlışlık varsa onu söyleriz. Analar ağlamasın diye, şehitler gelmesin diye, terör bitsin diye biz bu işin içindeyiz. Kimsenin kişisel ajandasının parçası olmayız dedik. 28'nci madde uygulandığında Türkiye'de serbest siyasetin önünde engellerin kalmayacağı, kimsenin bir cezalandırma yöntemi olarak tutuklanamayacağı, gazetecilerin içeri atılamayacağı, mahkeme kararlarına, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına kimsenin direnemeyeceği, söz söylemenin suç olmayacağı, akademisyeninden gazetecisine, siyasetçisinden sade vatandaşına kadar tüm özgürlüklerin sağlanacağı bir süreç varken ve bunun altına herkes imza atmışken beylerin ağzından ne demokrasi duyuyoruz, ne adalet duyuyoruz, ne kayyımların geri verilmesini duyuyoruz. Muhalefetin sesinin ulaşabildiği neresi varsa onu susturmaya kalkıyorlar. Ondan sonra koca raporun 6'ncı kısmına endekslenip bütün meseleyi oraya sıkıştırıp 'Gelin şimdi bir komisyon kuracağız, siz de buraya katılın' diyorlar. Biz açık açık şunu söyleyelim; terörün sona erdirilmesine yönelik verdiğimiz katkıdan geri dönmüş değiliz. Biz barış söylememizden, analar ağlamasın söylememizden bir adım geri atmış değiliz. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi demokrasiye dönüş sözünden geri adım atarak adeta milleti kandırmıştır. Şu anda meseleyi bir yere sıkıştırıp demokratikleşme meselesine ilişkin atılması gereken adımlara ilişkin verdikleri sözü, attıkları imzayı, verdikleri oyu inkar edenlerle karşı karşıyayız. O yüzden hiç kimse dönüp de 'Ya acaba Özgür Özel, Yeni Parti tutum mu değiştirdi' diye düşünmesin. Tutum değiştirenler demokratikleşmeden geri duranlar" ifadelerini kullandı.

'KÜRT VATANDAŞLARIMIZIN HAKLIYI HAKSIZI AYIRDIĞINI BİLİYORUM'

Özel, DEM Parti'nin bu konuyla ilgili açıklamasına ilişkin ise "Kürt vatandaşlarımız kimin ne kadar samimi olduğunu, kimin sözünü tuttuğunu, kimin sözünden döndüğünü, kimin gerçekten samimi, kardeşçe duygularla savaş olmasın, terör olmasın, kan akmasın, gözyaşı akmasın istediğini; kimin ise işine geldiğinde zulmettiğini, işine geldiğinde Kürt vatandaşlarının oy verdiği partinin eş genel başkanlarını hapse attığını, işine geldiğinde bütün seçtiği belediyelere kayyım atadığını, işine geldiğinde de 'Gelin bir süreç işleteceğiz' deyip kendisi için pazarlık yaptığını görüyor. Ben Kürt vatandaşlarımızın buradaki haklıyı da haksızı da çok doğru ayırdıklarını biliyorum. Bu açıdan hiçbir endişemiz yok" dedi.

'SON YEREL SEÇİMİN SONUÇLARI İĞDİŞ EDİLMİŞTİR'

Özgür Özel, belediye başkanlarının AK Parti'ye katılımına ilişkin, "Bugün itibarıyla son yapılan yerel seçimlerde bir başka siyasi partiyi tercih eden seçmenlerin seçtikleri 117 belediye başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bir şekilde kendi saflarına katılmıştır. Partimizden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen belediye başkanı 10 gün önce buraya gelip, hem ağır baskılar altında olduğunu söyleyip, hem de kurultayda divan başkanlığını yapmak istediğini söylemişken, kurultaydan 2 gün önce Tekirdağ'daki bir yerel küçük tartışmadan partiden ayrılmaya, 2 gün sonra da AK Parti'ye katılmaya karar veriyor ve dünkü tablo ortaya çıkıyor. Yapılan son yerel seçimin sonuçları bizzat iktidar ve yargı eliyle iğdiş edilmiştir" dedi.

'DİPLOMANIN NEDEN İPTAL EDİLDİĞİNİ MİLLET BİLİYOR'

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararının Danıştay tarafından onandığının iddia edilmesine ilişkin, "Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili hukuki süreç Danıştay'da bu şekilde sonuçlanmış olduğundan benim şahsen hiçbir şüphem yok. 20 yaşındaki bir çocuğun gidip başvurduğu, kabul aldığı ve diploma aldığı, 32 yıl boyunca kendisinin ve arkadaşlarının kullandığı diplomanın neden iptal edildiğini milletimiz biliyor. Bunu görmek lazım. Çünkü sadece üniversite diploması Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı adaylığında isteniyor. Erdoğan'a rakip olacağı için Erdoğan'ı yeneceği için o diploma iptal edildi" diye konuştu.

'KARAR BİZİM HAKLILIĞIMIZI TESCİL ETMİŞTİR'

CHP Kurultay davasında çıkan karara ilişkin soruya yanıt veren Özel, "'Delegelere bin 200 tane cep telefonu dağıtıldı' dediler. 'Delegelere KİPTAŞ'tan daire verildi' dediler. 'Delegelere yüklü miktarda para verildi' dediler. Ve ceza davası bitti. Görünüşte arkadaşlarımıza ceza verdiler. Aynı şeyle suçlanan, aynı paragrafta suçlanan AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'a verilmedi, diğerlerine verildi. Bir kuruş bir delegeye menfaat temin edildiğine ilişkin bir tane kanıt yok o dosyada. Yani butlan kararını açığa düşürmemek için şeklen verilen karar, eminim yukarıdaki mahkemelerde bozulacak. 10 kişiye, 20 kişiye cezaymış gibi görünmekle birlikte atılan bütün iftiraların boşa düştüğü bir karardır. Karar bizim haklılığımızı tescil etmiştir, skor yönünden o tarafa yazıyor gibi görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı