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Özgür Özel'in protesto edildiği şehit cenazesinden yeni görüntü! Şehit yakını kalabalığa böyle seslenmiş

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TBMM'de hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP lideri Özgür Özel, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'daki cenaze töreninde kalabalığın protestosuyla karşılaşırken, olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İnternete düşen videoda bir şehit yakınının Özel'i protesto eden gruba "Herkesi sükunete davet ediyorum. Herkes misafirimizdir, başımızın tacıdır. Burada şehidi mahcup etmeyelim, bırakın yasımızı yaşayalım" dediği görülüyor.

Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin alçak saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze töreninde gerginlik çıktı. Şehidin memleketi Manisa'da düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel törende bulunan bazı kişilerin protestosuna uğradı. Tansiyonun yükseldiği anlara ait yeni bir görüntü daha servis edilirken, bir şehit yakınının Özel'i protesto eden kalabalık gruba "Herkesi sükunete davet ediyorum. Herkes misafirimizdir, başımızın tacıdır. Burada şehidi mahcup etmeyelim, bırakın yasımızı yaşayalım" dediği görüldü.

Özgür Özel'in protesto edildiği şehit cenazesinden yeni görüntü! Şehit yakını kalabalığa böyle seslenmiş

ŞEHİDİMİZ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak için ailesinin yaşadığı Yunusemre ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, baba evinde helallik alınmasının ardından Saruhan Bey Camisi'ne götürüldü. Şehidin yakınları tabutun üzerine kapanarak ağladı. Şehit Budak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde, askerlerin omzunda taşındığı Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Özgür Özel'in protesto edildiği şehit cenazesinden yeni görüntü! Şehit yakını kalabalığa böyle seslenmiş

CENAZEYE KATILANLAR CHP LİDERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiye girerken protesto edildi. Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girdi. CHP lideri Özgür Özel, burada da "Özgür dışarı" sloganlarıyla karşılaştı. Cenaze namazı sırasında da gerginlik devam etti.

Özgür Özel'in protesto edildiği şehit cenazesinden yeni görüntü! Şehit yakını kalabalığa böyle seslenmiş

VALİNİN ARACIYLA ALANDAN AYRILDI

Özgür Özel cenazenin ardından alandan çıkarken vatandaşlar tepki gösterdi. Polis ekipleri, kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, yuhalanan Özel, Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrıldı.

Özgür Özel'in protesto edildiği şehit cenazesinden yeni görüntü! Şehit yakını kalabalığa böyle seslenmiş

"ŞEHİDİ MAHCUP ETMEYELİM, BIRAKIN YASIMIZI YAŞAYALIM"

Öte yandan CHP'li Özel'in protestoya uğradığı cenaze töreninden yeni görüntüler servis edildi. İnternete düşen videoda bir şehit yakınının Özel'i protesto eden gruba "Herkesi sükunete davet ediyorum. Herkes misafirimizdir, başımızın tacıdır. Burada şehidi mahcup etmeyelim, bırakın yasımızı yaşayalım" dediği görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Özgür Özel Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (2)

Tutankamon Hoca:

Şehdin anne baba yakın akrabaları hala teyze amca dayı haric diğer uzak akrabalara pek ateş düşmüyorr o yüzden şova ceviriyor .. ihmal varmı niye şehit oldu araştıran soran Özgur özele bu sauygısızlığı yapmazlardı

Yanıtla3936
Haluk Gurbuz:

Kahrolsun pkk Kahrolsun chp

Yanıtla24
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