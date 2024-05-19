Anıtkabir'e yürüyen Özgür Özel'den Atatürk'e: Partini iktidar yapmış olarak geleceğiz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başkentte binlerce kişinin katılımıyla Büyük Gençlik Yürüyüşü yapıldı. Kızılay Güvenpark'ta başlayan yürüyüşe katılan CHP lideri Özgür Özel, yaptığı konuşmada Atatürk'e söz verdi.

"BU YÜRÜYÜŞ İKTİDAR OLANA KADAR DEVAM EDECEK"

Yürüyüş sonrası Anıtkabir'in Tandoğan girişinde korteje katılanlara seslenen Özgür Özel, "Şimdi Atamızın huzuruna doğru yürüyüşe geçiyoruz ve bu yürüyüş biz iktidar olana kadar devam edecek. Bu gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz.' ifadelerini kullandı.

"Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna, son yapılan seçimlerin birinci partisi olmanın gururuyla çıkıyoruz" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandıkları başarıya değindi. Özel, "1980 darbesi siyasi partilerin, sendikaların, örgütlenmenin ve solun üzerinden paletleriyle geçti. O günden bugüne partimiz siyasi başarının kapılarını bir türlü aşamıyordu. Çok sayıda genç ve kadın arkadaşlarımızla birlikte yetkiyi aldıktan sonra biz bu ekiple bu kapının kilitlerini açtık' şeklinde konuştu.

"ATA'M SANA SÖZ, PARTİNİ İKTİDAR YAPMIŞ OLARAK GELECEĞİZ"

Gençlere inandıklarını ve güvendiklerini vurgulayan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinden sonra buraya bir daha geleceğiz ve söz veriyoruz buraya partimizi iktidar yapmış olarak geleceğiz. Bugün 47 yıl sonra Ata'nın huzuruna ilk kez birinci parti olarak geldik ve ona 'Ata'm sana söz, partini iktidar yapmış olarak bir sonraki gelişimizde milyonlarla geleceğiz' diye sesleniyoruz. Ben de Mustafa Kemal Atatürk gibi sadece sizlere güveniyorum. Şimdi Ata'mızın huzuruna doğru yürüyüşe geçiyoruz ve bu yürüyüş biz iktidar olana kadar devam edecek. Bu gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz."

Yürüyüşte CHP milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin ilçe belediye başkanları da yer aldı.