Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'na katıldı.

"KİŞİSEL OLARAK HAYRANLIK DUYDUĞUM BİRİSİ AMA..."

Özel, burada yaptığı konuşmanın başında Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'nın yalnızca açılış konuşmasını yapıp programdan ayrılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Özel, konuyla ilgili, "Kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşması yapıp ayrılması ve bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkânı bulamamamız kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

"BUNU KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Özel, ayrıca İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer'a da sitem ederek, "İngiliz İşçi Partisi bugün Erdoğan'la, Erdoğan'ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

"BAŞKA OTORİTERLERİ DESTEKLERSENİZ; ŞU ANDA DÜNYADA EN ÇOK BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAN SOSYAL DEMOKRAT PARTİYİ BİR BAŞINA BIRAKMIŞ OLURSUNUZ"

Bazı CHP'li belediye başkanlarının haklarındaki soruşturmalar sebebiyle tutuklu bulunduğunu anımsatan Özel, buna karşın 75 ilde miting düzenlediklerini aktardı. Özel, Avrupa'nın savunmayla ve güvenlikle ilgili kaygılarını anladığını belirterek, bu konuda Türkiye'nin ne yapması gerekiyorsa bunu yürekten desteklediğini dile getirdi.

Otoriterlerin yarattığı sorunlara karşı mücadelede demokrasi vurgusu yapan Özel, şunları kaydetti: "Bazı otoriterlere karşı mücadele ederken, başka otoriterleri desteklerseniz; bizim gibi şu anda dünyada en çok belediye başkanlığı olan sosyal demokrat partiyi, ülkesinde birinci parti olmuş ve ilk seçimde iktidara gelerek bütün Avrupa, bütün sol için yeni bir rüzgar yaratacak bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz. PES'in yönetimi, tüm kademeleri müthiş bir dayanışma gösterdi. PES'i oluşturan ülkeler, partiler bu dayanışmaya ne kadar önem veriyorlar, katkı sağlıyorlar? Bunu merak ediyorum."

"HESABI DOĞRU YAPIN"

Özel, bir ülkede demokrasi varsa istikrar ve iyi ilişkilerin olabileceğini, demokrasinin olmaması durumunda ise çıkar ilişkisinin vaat edileceğini savundu. Bunun, ilerleyen süreçte yeni bir istikrarsızlığın kapısını aralayacağına işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa Birliği'nin (AB) sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak ve o Türkiye'de sosyal demokratlar, kardeş partiniz mi iktidar olacak? Yoksa sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoritere ezdireceksiniz, o otoriter devam ettirecek ve siz onunla istikrarlı ilişkilerde bulunacaksınız? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım. Avrupa'nın güvenliği için demokratik ve güçlü bir Türkiye'ye, bu Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasına ve son 25 yılda Avrupa'nın yanı başında görülen korkulu rüyanın bitmesine ihtiyaç var."

Kaynak: AA