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Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
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Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Trabzonspor, Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle, Beşiktaş ise Hradec Kralove'yi elemesi halinde Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

RAKİPLER BELLİ OLDU 

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş, Hradec Kralove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Beşiktaş ilk maçını 20 Ağustos'ta sahasında, ikinci maçı 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Trabzonspor, ilk maçı 20 Ağustos'ta kendi evinde rövanş maçını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:

  • Trabzonspor / Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya)
  • KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya) / Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)
  • Sint-Truidense (Belçika) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Viktoria Plzen (Çekya)
  • Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk) / Lillestrom (Norveç)
  • Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya) / Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)
  • Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan) / PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika)
  • Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları) / Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda)
  • Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş / Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)
  • Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya) / Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)
  • OFI Crete (Yunanistan) / Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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