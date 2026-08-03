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Sıcak Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden 4 Yaşındaki Çocuk Babaannesinin Yanına Defnedildi

Sıcak Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden 4 Yaşındaki Çocuk Babaannesinin Yanına Defnedildi
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, sıcakta kapısı açık bir otomobilde uyuyakalan ve fenalaşarak hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel, birkaç ay önce mezarını ziyaret edip fotoğraf çekildiği babaannesinin yanında toprağa verildi.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, sıcakta kapısı açık otomobile binerek uyuyakalan ve fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Aras Temel (4), son yolculuğuna uğurlandı. Aras, birkaç ay önce ziyaret edip mezarı başında fotoğraf çekildiği babaannesinin yanında toprağa verildi.

Olay, önceki gün Mazıdağı ilçesi kırsal Ekinciler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesine ait kapısı açık otomobile binen Muhammed Aras Temel, bir süre sonra uyuyakaldı. Güneş altında uzun süre araçta kalan Muhammed Aras'ı fark eden ailesi, oğullarının fenalaştığını görüp Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Havale geçirdiği belirlenen Muhammed Aras Temel, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Temel, doktorların tüm çabasına rağmen dün yaşamını yitirdi.

Muhammed Aras Temel'in cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Ekinciler Mahallesi'ne getirildi. Muhammed Aras, birkaç ay önce ailesiyle birlikte mezarını ziyaret edip fotoğraf çekildiği babaannesi Habibe Temel'in yanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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