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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Netanyahu şebekesi barışı savunanları sabote ediyor

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Netanyahu şebekesi barışı savunanları sabote ediyor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze’de 30’dan fazla sivilin katledilmesine ve sağlık tesislerinin hedef alınmasına tepki göstererek, "Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu soykırım şebekesinin tek amacı Gazze’yi tamamen yok etmektir. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

"NETANYAHU ŞEBEKESİ CİNAYET İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR"

"Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu 'soykırım şebekesi' son olarak, Gazze'de 30'dan fazla sivili katletti ve sağlık tesislerini hedef aldı." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir."

Kaynak: Haberler.com
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