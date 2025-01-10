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Özel'den "büyük sürprizi" kırmızı karta yönelik eleştirilere yanıt

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CHP lideri Özel, Mersin'de büyük bir sürpriz yapacağını duyurmuş ancak verdiği saatte emeklileri ve asgari ücretlileri iktidara kırmızı kart göstermeye davet etmekle yetinmişti. Özel kendisine yönelik eleştirilere "Birileri bunu hafife alıyor ama 2025'de sandığı getirmek için kampanya başlattık" sözleriyle yanıt verirken dağıtılacak kartlarla ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı da açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dünkü toplu açılış töreninde büyük bir sürpriz açıklayacağını duyurmuştu. Vatandaşlar merakla bu sürprizin ne olduğunu görmek için mitinge odaklanırken Özel "Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Emekliler bundan sonra cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu zammı, bu zulmü gördükçe bu kırmızı kartları bunlara göstermeye var mıyız" sözleriyle yetinmişti.

Özel'den 'büyük sürprizi' kırmızı karta yönelik eleştirilere yanıt

AK PARTİLİ ÇELİK: GÜNÜN SİYASİ FIKRASI BU KADAR

Özel'in "büyük sürpriz" olarak duyurduğu gelişmenin "kırmızı kart"tan ibaret olması partililer dahil herkes de şaşkınlık yaratırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış" paylaşımı yapmıştı.

Özel'den 'büyük sürprizi' kırmızı karta yönelik eleştirilere yanıt

ÖZEL'DEN KIRMIZI KART ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Eleştirilerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel sessizliğini Bizim TV yayın yönetmeni Şaban Sevinç'e bozdu. Özel ile yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından duyuran Sevinç paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Kırmızı Kart olayının bazı çevrelerce hafife alınmasını yadırgıyor:

- Bütün emeklilere birer kırmızı kart dağıtacağız. Bu eylemi dalga dalga yayacağız. Birileri bunu hafife alıyor ama 2025'de sandığı getirmek için kampanya başlattık. Bütün mitinglerin ana teması kırmızı kart olacak.

-Dağıtacağımız Kırmızı Kart'ların arka yüzünde de Erdoğan öncesi ve sonrası emekli maaşının alım gücü kıyaslaması yer alacak."

Özel'den 'büyük sürprizi' kırmızı karta yönelik eleştirilere yanıt

Özel'den
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜmit TV:

sokak dan bi adam bulun oturtun genel başkanlık koltuğuna parti nasıl yönetiliyor, muhalefet nasıl yapılıyor görün o kadar düştünüz hesabını siz yapın

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Haber YorumlarıMurat Kara:

vizyon yok sonra neden akape kazanıyor deniyor

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

evet ...burada ...kelek spor ve delek spor maci var....herkes hakem....kirmizi kart... cocuk bahcesi...bitmisiz biz...kaldik dansözlerin ortasinda

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