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Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile genç bir vatandaş arasında dikkat çeken anlar yaşandı. 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda toplanılması için çağrı yapılması talebinde bulunan gence yanıt veren Özel, "Taksim'e çağrıyı sendikalar yapabilir, ben sendika değilim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik dün gerçekleştirilen operasyonun ardından Manisa ve İzmir programlarını iptal ederek İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 13.00'te Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

ÖZEL'DEN '1 MAYIS' İÇİN 'TAKSİM' TALEBİ

Ziyaretin ardından cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel'in sözlerine son verdiği noktada ise dikkat çeken anlar yaşandı. Aracıyla bölgeden ayrılmak üzere olan Özel'in yanına gelen bir genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda toplanılması için çağrı yapılması talebinde bulundu.

"BÜTÜN HALK TAKSİM'E ÇAĞRI YAPMANIZI BEKLİYOR"

Genç adam, Özel'e, "Başkanım, bütün halk sizin Taksim'e çağrı yapmanızı bekliyor. Gençlik sizi bekliyor, üniversiteler sizi bekliyor. Halk bu kadar arkanızdayken lütfen harekete geçin." diye seslendi.

Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

"BEN SENDİKA DEĞİLİM"

Gencin talebine Özel'in yanıtı ise, "Taksim'e çağrıyı sendikalar yapabilir, ben sendika değilim." oldu.

SENDİKALAR 1 MAYIS İÇİN KADIKÖY'Ü İŞARET ETMİŞTİ

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul'da 1 Mayıs'ın bu yıl Kadıköy Meydanı'nda kutlanacağını açıklamıştı. CHP lideri Özgür Özel de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son dakika değişiklik olmazsa DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile Kadıköy'de olacağım. Ama TÜRK-İŞ mitingine de CHP olarak katılacağız. Eğer sendikalar 'Taksim' deseydi, biz de 'Taksim' derdik. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İşçi Bayramı. Bir siyasi partinin işçi sendikalarından rol çalması doğru olmazdı. O nedenle 'Kadıköy' dedik" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

ÇİBAN BAŞI YEMEDİMİ YUSUF YUSUF SENİDE BİRGÜN SİLİVRİYE GÖNDERECEĞİZ 7.3 LE EKOYLA BEREBER SALLANIR SİLKELENİRSİNİZ

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

sende kuklasın özel efendi

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Haber YorumlarıShef :

Bütün halk dediği %20 ‘ilk kesim, gerçi son olaylardan sonra o da kalmadı belki.

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Haber Yorumlarıtürehan serkan kocaçiftçi:

ya artık orman kanunu var bırak mitingi bırak hak hukuk adalet demeyi

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Haber YorumlarıEkSeS:

Özgür Özeli belliki birileri gaza getirmek istiyor. chp yi sevmem ama o partinin başında olmak zor iş.. çünki farklı görüşlü tabanından dolayı hange kitle dönerse , o kitleyi tatmin etmek zorunda kalıyor.. yoksa ipi kopacak ve parti parçalanacak. O yüzden, yalan üzerine yalan ekleyerek bugünlere dek kalabildi.. yalanlarına bakacaksak.. - " her ok, falanın filanin sembolu " ..ee 10 ok olsa, onlarada bir?eyler uydururdular - " Atatürkün partisi " ..eser kalmadı parti politikasinda. vs. vs.

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Haber Yorumlarıumut mergen:

ÇENGELKÖYLÜ YORUMCU SÜRÜYETINI ANLADIN

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

UMUT İTİ ÖZGÜR SANADAMI TASMA TAKTI İT OĞLANI

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

bunun derdi im @mınoğlunun çaldığı paraların yerini öğrenmek indiragandi yapacak başka derdi yok

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Ulen bozuk saat gibi arada doğruyu konuşuyorsun

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Haber Yorumlarıtürehan serkan kocaçiftçi:

yuh özgür özel ezik

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