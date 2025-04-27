Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik dün gerçekleştirilen operasyonun ardından Manisa ve İzmir programlarını iptal ederek İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 13.00'te Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

ÖZEL'DEN '1 MAYIS' İÇİN 'TAKSİM' TALEBİ

Ziyaretin ardından cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel'in sözlerine son verdiği noktada ise dikkat çeken anlar yaşandı. Aracıyla bölgeden ayrılmak üzere olan Özel'in yanına gelen bir genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda toplanılması için çağrı yapılması talebinde bulundu.

"BÜTÜN HALK TAKSİM'E ÇAĞRI YAPMANIZI BEKLİYOR"

Genç adam, Özel'e, "Başkanım, bütün halk sizin Taksim'e çağrı yapmanızı bekliyor. Gençlik sizi bekliyor, üniversiteler sizi bekliyor. Halk bu kadar arkanızdayken lütfen harekete geçin." diye seslendi.

"BEN SENDİKA DEĞİLİM"

Gencin talebine Özel'in yanıtı ise, "Taksim'e çağrıyı sendikalar yapabilir, ben sendika değilim." oldu.

SENDİKALAR 1 MAYIS İÇİN KADIKÖY'Ü İŞARET ETMİŞTİ

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul'da 1 Mayıs'ın bu yıl Kadıköy Meydanı'nda kutlanacağını açıklamıştı. CHP lideri Özgür Özel de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son dakika değişiklik olmazsa DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile Kadıköy'de olacağım. Ama TÜRK-İŞ mitingine de CHP olarak katılacağız. Eğer sendikalar 'Taksim' deseydi, biz de 'Taksim' derdik. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İşçi Bayramı. Bir siyasi partinin işçi sendikalarından rol çalması doğru olmazdı. O nedenle 'Kadıköy' dedik" ifadelerini kullanmıştı.