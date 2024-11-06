Üye Girişi
Haberler

Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Ekim'de Ebru Gündeş'in Ankara'da verdiği konserle tartışmalar devam ediyor. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in Gündeş'in konserine 69 milyon TL ödeme yapıldığına dair SMS, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı yöntemle yalanlandı.

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ebru Gündeş'in 29 Ekim'deki Cumhuriyet Bayramı konserine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon TL ödeme yapıldığı iddiasını içeren bir SMS gönderdi.

"EBRU GÜNDEŞ KONSERİNE 69 MİLYON TL HARCADI"

Gökçek'in Ankaralılara ilettiği mesajda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, acil alım yöntemiyle Ebru Gündeş konserine 69 milyon Türk Lirası harcadı" şeklinde bir iddia yer aldı.

Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

"TAMAMI YALAN VE İFTİRADIR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi de aynı mecrayı kullanarak iddiaları yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği mesajda ise şu ifadeler yer aldı: "Tamamı yalan ve iftiradır. Konser için 1 lira bile harcanmamıştır. Eski dönemdeki yolsuzluklar bu dönemde son bulmuştur."

Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
Kaynak: Haberler.com / Politika
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
Arda Güler, 1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti'nin başını yaktı

1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti'nin başını yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11! Beşiktaş- Malmö maçı muhtemel 11'leri Melania Trump kimdir? Melania Trump kimdir kaç yaşında, nereli? Ortak Türk Alfabesi harfleri nedir, kaç harf var? Ortak Türk Alfabesi ne zaman kullanılacak, hangi ülkeler var? Galatasaray - Tottenham maç kadrosu! Galatasaray muhtemel 11'i açıklandı mı? Cengizhan Sabuncu kimdir, öldü mü? Cengizhan Sabuncu neden öldü, kanser mi? 7 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar? ESRA EROL İZLE | 6 Kasım Esra Erol'da yeni bölümde neler olacak? Fatih Aydın bulundu mu? TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları! KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.