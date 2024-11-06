Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ebru Gündeş'in 29 Ekim'deki Cumhuriyet Bayramı konserine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon TL ödeme yapıldığı iddiasını içeren bir SMS gönderdi.

"EBRU GÜNDEŞ KONSERİNE 69 MİLYON TL HARCADI"

Gökçek'in Ankaralılara ilettiği mesajda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, acil alım yöntemiyle Ebru Gündeş konserine 69 milyon Türk Lirası harcadı" şeklinde bir iddia yer aldı.

"TAMAMI YALAN VE İFTİRADIR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi de aynı mecrayı kullanarak iddiaları yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği mesajda ise şu ifadeler yer aldı: "Tamamı yalan ve iftiradır. Konser için 1 lira bile harcanmamıştır. Eski dönemdeki yolsuzluklar bu dönemde son bulmuştur."