Ömer Çelik: Düşmanımıza verilen bu destek hiçbir şekilde kabul edilemez (2) - Haberler

'ATATÜRK'E YAPTIĞI KÖTÜLÜĞÜN HADDİ HESABI YOK'

Ömer Çelik, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine yönelik tartışmalara değinerek, "Bunlar defalarca açıklandı. Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu 'bu benim projemdi, telefonlarımı dinleyerek bunu çalmışlar' dedi. Şimdi seferberlik halinde buna karşı çıkıyor. Böylesine çelişkili, tutarsız, çevre bilincinden kopuk herhangi bir yaklaşım olabilir mi? Bunu tutup Atatürk'ü istismar ederek Atatürk'ün isminin verildiği yerin yıkılması olarak sunuyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse Türk siyasi tarihinde Atatürk istismarcılarının Atatürk'e de bu millete de yaptığı kötülüğün haddi hesabı yoktur. Nitekim, Taksim'in ortasına o muhteşem eser yapıldı ve adı Atatürk Kültür Merkezi'dir. Hiç kimse kendi kötü siyasetine kendi kötü niyetine kendi esersizliğine, bu millete yaptığı kötülüğe Atatürk'ü kalkan yapmaya çalışmasın. Muasır medeniyet seviyesinin gereği olan bu eserler milletimize kazandırılmaya devam edilecek. Oraya 132 bin 500 ağaç dikilecek. Yürüyüş yollarıyla her türlü vatandaşımıza hizmet edecek yaklaşımla ve bir perspektifle bu hayata geçirilecek" diye konuştu.

Çelik, asgari ücrete temmuzda zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor" yanıtını verdi.