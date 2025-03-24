Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı
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Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte ABB'nin şaibeli konserleri

Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte ABB'nin şaibeli konserleri
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Müfettişler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verdi. Peki mercek altındaki konserler hangileri, bu sanatçılara ne kadar para ödendi, Mansur Yavaş iddialar için ne demişti? Detaylar haberimizde...

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının yankıları Ankara Büyükşehir Belediyesi, müfettişlerin incelediği 130 konserden 33'ü hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildiğini duyurdu.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Konuyla ilgili ABB'den yapılan açıklamada "2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır" ifadelerine yer verildi.

Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte Mansur Yavaş'ın şaibeli konserleri

HANGİ KONSERLER MERCEK ALTINDA?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı zamanlarda düzenlenen Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege, Hadise, Murda ve Candan Erçetin konserleri incelenecek.

Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte Mansur Yavaş'ın şaibeli konserleri

ÖDENEN PARALAR DUDAK UÇUKLATIYOR

  • 30 Ağustos'ta Tan Taşçı konserine 41 Milyon 950 Bin TL ödendi.
  • 28-29 Ekim 2024'te Ebru Gündeş ve ekibine 45 milyon TL ödendi.
  • Semicenk, Gazapizm ve Edis konserlerine 71 milyon 250 bin lira harcandı.
  • Murat Boz, Gülşen ve Mor ve Ötesi konserlerine 78 milyon 500 bin lira harcandı.

Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte Mansur Yavaş'ın şaibeli konserleri

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Mansur Yavaş, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege, Hadise, Murda ve Candan Erçetin'e 4 günde 94 milyon lira ödediklerini belirterek "Teknik bir kez kuruluyor ve 8'i de oradan hizmet alıyor. Candan Erçetin'in aldığı para yine kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candaş Erçetin ve Murda olarak 8 tane konser var. Tek bir sefer sahne kuruluyor ve 8'i birden hizmet alıyor. Toplam 94 milyon TL. Bunu sekize böleceksiniz" demişti.

EREN ERDEM DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP'li eski Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem 94 milyon TL teknik maliyet çıkmayacağını belirterek "94 Milyon TL'ye diyelim tüm ekipmanı kiraladınız. Ankara'nın her yerine robot koyabilir, aylarca festival düzenleyebilirsiniz. Yine 94.000.000 TL TEKNİK MALİYET çıkmaz! Bu rakamlar olmaz, olamaz! Mesela benim elimde böyle bir bütçe olsa, 3 ay kesintisiz bir müzik festivali yapabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

Linç edilsin diye rakam rakam servis ettiğiniz meblağların hiçbiri Melih Gökçek'in dinozorlarının yüzde biri etmez

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Haber YorumlarıRevolver:

terörist başı meclise davet edildi... asgari ücretliye enflasyonun altında zam yapıldı.. ümit özdağ seneler önce yaptığı konuşma bahane edilerek hapse atıldı.. otel yangınında ölen 76 kişi için turizm bakanı görevde kaldı.. imamoğlunun 35 yıllık diploması iptal edildi.. . belediye 2019 dan beri 1200 soruşturma geçirmiş ve hiçbirşey bulunamamışken 3 gizli tanığın ifadesi ile imamoğlu tutuklandı... şimdi ankara b.ş belediyesine soruşturma açıldı... bunların içinde bir doğru gören var mı?

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Yandaş sanatçılara çok para yedirdiler medyada bizi savunun diye. Sözde cumhuriyetçi sanatçılar milyonları alıp gitti ABD ye, Almanya’ya.

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Haber YorumlarıMr Camel:

akp medyası haberler.com boykot edıyorum

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Hadiseler, athenalar, Tarkanlar milyonları vurdu gitti. Bu CHP seçmeni de bunlar için eğitimini feda etti. Hayatınızı mahvettiniz

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Konser vermek yerine bütün Ankara'ya kişi başı 15.000 dağıtabilirmiş biz evde dinlerdik.

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Haber Yorumlarımc sayko:

rakamlar oyle boyle degil derken bizim paramiz degersiz yoksa soylediginiz rakamlar 2 milyon euro. haberleriniz birilerinden yonlendirme haber cok belli ediyorsunuz artik.

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Haber Yorumlarıgökhan keseci:

lafa gelince milliyetçiyiz..sonra belediyenin paralarını sağa sola savur dur..o kadar parayı sırf oy uğrunamı harcadınız..harcanan paraya bak..insan olan biraz utanır..sonrada gökçekin dinozorları dersiniz..sizin ne farkınız var peki..

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Haber YorumlarıRevolver:

şimdi sahne sırası algıcı yandaş medyada.. olayı abartıp parlatıp infial yaratması lazım.. düzenek hep aynı.. bu defa çok fena yakalndınız ama.. kabak gibi görülüyor herşey...

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Haber YorumlarıMesut Bayır:

Canım ülkem ve parti ayırmaksızın bütün işçi kardeşlerim; biz boşuna çalışıyoruz.. 75 milyon nedir abi? Bir ev sahibi olmak için 2-3 milyon için 20 sene çalışıyoruz. Onuda tadını çıkaramadan göçüp gideceğiz. Yazık bize de..

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