Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte ABB'nin şaibeli konserleri

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının yankıları Ankara Büyükşehir Belediyesi, müfettişlerin incelediği 130 konserden 33'ü hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildiğini duyurdu.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Konuyla ilgili ABB'den yapılan açıklamada "2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır" ifadelerine yer verildi.

HANGİ KONSERLER MERCEK ALTINDA?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı zamanlarda düzenlenen Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege, Hadise, Murda ve Candan Erçetin konserleri incelenecek.

ÖDENEN PARALAR DUDAK UÇUKLATIYOR

30 Ağustos'ta Tan Taşçı konserine 41 Milyon 950 Bin TL ödendi.

28-29 Ekim 2024'te Ebru Gündeş ve ekibine 45 milyon TL ödendi.

Semicenk, Gazapizm ve Edis konserlerine 71 milyon 250 bin lira harcandı.

Murat Boz, Gülşen ve Mor ve Ötesi konserlerine 78 milyon 500 bin lira harcandı.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Mansur Yavaş, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege, Hadise, Murda ve Candan Erçetin'e 4 günde 94 milyon lira ödediklerini belirterek "Teknik bir kez kuruluyor ve 8'i de oradan hizmet alıyor. Candan Erçetin'in aldığı para yine kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candaş Erçetin ve Murda olarak 8 tane konser var. Tek bir sefer sahne kuruluyor ve 8'i birden hizmet alıyor. Toplam 94 milyon TL. Bunu sekize böleceksiniz" demişti.

EREN ERDEM DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP'li eski Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem 94 milyon TL teknik maliyet çıkmayacağını belirterek "94 Milyon TL'ye diyelim tüm ekipmanı kiraladınız. Ankara'nın her yerine robot koyabilir, aylarca festival düzenleyebilirsiniz. Yine 94.000.000 TL TEKNİK MALİYET çıkmaz! Bu rakamlar olmaz, olamaz! Mesela benim elimde böyle bir bütçe olsa, 3 ay kesintisiz bir müzik festivali yapabilirim" ifadelerini kullanmıştı.