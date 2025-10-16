'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki " Abdullah Öcalan'a umut hakkı" tartışmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zengin, böyle bir talebin gündeme gelmediğini söyledi.

"BU YÖNDE BİR TALEP DUYMADIM"

Zengin, konuyla ilgili açıklamasında "İçinde bulunduğum hiçbir toplantıda bu yönde bir talep duymadım. Hatta tam tersine, İmralı'nın hiçbir talebi olmadığı — dışarı çıkmak da dahil — defalarca dile getirildi" ifadelerini kullandı.

DEM'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Dem Parti'den de bir çıkış geldi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partilerinin çalışmalarının Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda sürdüğünü belirtti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

"Şimdi tahminler üzerine konuşmayalım derim" diyen Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Bizim Türkiye'nin ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalarımız var. Hukuk Komisyonumuz, Meclis Komisyonumuz, Komisyon Koordinasyonumuz ve Merkez Yürütme Kurulumuz aktif şekilde çalışıyor. Eş genel başkanımız da TBMM Grup Toplantısı'nda DEM Parti'nin taleplerini ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını açıkça dile getirdi."

"DUYMAMIŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"Umut hakkı" tartışmasının yeni olmadığını belirterek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçmişte yaptığı çağrıyı hatırlatan Doğan, "Özlem Hanım'ın duymamış olması mümkün değil çünkü Sayın Bahçeli, Meclis'te 'Öcalan örgütünü lağvetsin, gerekirse umut hakkı uygulansın' demişti. Üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Biz gizli kapılar ardında konuşmuyoruz, açıkça söylüyoruz. Tabii ki umut hakkı tartışılmalı ve gereken her şey layıkıyla yapılmalı" dedi.