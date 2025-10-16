Haberler

"Öcalan'a umut hakkı" polemiği! Özlem Zengin "Talep olmadı" dedi, DEM'den anında yanıt geldi

Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Abdullah Öcalan'a umut hakkı" tartışmasına ilişkin, "İçinde bulunduğum toplantılarda böyle bir talep duymadım. İmralı'nın hiçbir talebi yok" dedi. Zengin'in açıklamasına yanıt veren DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise, "Özlem Hanım'ın duymamış olması mümkün değil. Umut hakkı elbette tartışılmalı ve gereken her şey yapılmalı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki " Abdullah Öcalan'a umut hakkı" tartışmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zengin, böyle bir talebin gündeme gelmediğini söyledi.

"BU YÖNDE BİR TALEP DUYMADIM"

Zengin, konuyla ilgili açıklamasında "İçinde bulunduğum hiçbir toplantıda bu yönde bir talep duymadım. Hatta tam tersine, İmralı'nın hiçbir talebi olmadığı — dışarı çıkmak da dahil — defalarca dile getirildi" ifadelerini kullandı.

DEM'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Dem Parti'den de bir çıkış geldi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partilerinin çalışmalarının Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda sürdüğünü belirtti.

'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldiDEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

"Şimdi tahminler üzerine konuşmayalım derim" diyen Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Bizim Türkiye'nin ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalarımız var. Hukuk Komisyonumuz, Meclis Komisyonumuz, Komisyon Koordinasyonumuz ve Merkez Yürütme Kurulumuz aktif şekilde çalışıyor. Eş genel başkanımız da TBMM Grup Toplantısı'nda DEM Parti'nin taleplerini ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını açıkça dile getirdi."

"DUYMAMIŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"Umut hakkı" tartışmasının yeni olmadığını belirterek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçmişte yaptığı çağrıyı hatırlatan Doğan, "Özlem Hanım'ın duymamış olması mümkün değil çünkü Sayın Bahçeli, Meclis'te 'Öcalan örgütünü lağvetsin, gerekirse umut hakkı uygulansın' demişti. Üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Biz gizli kapılar ardında konuşmuyoruz, açıkça söylüyoruz. Tabii ki umut hakkı tartışılmalı ve gereken her şey layıkıyla yapılmalı" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıati yakar:

Bebek çocuk kadın demeden katliam yaptiranlara binlerce askerimizi sehit edenlere hiç bir hak verilemez

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCece Cece:

akp mhp bu ülkeye dem kadar tehlikeli

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

???????............ "umut hakkı" mı ???............... "doğum günü" hakkı da var mı ???...... "Kurban Bayramı hakkı" ???.... ya "ümit hakkı" ???.... "Ramazan Bayramı" hakkı ???...... "banane banane, bak küserim sonra" hakkı ???......... "yerli millî savaş uçağı yaptık (AMA MOTORU YOK)" diye yalan söyleme hakkı ???......... "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" diye yalan söyleme hakkı ???........... ACABA DÜNYADA, SİYASETÇİLERİN BU KADAR ÇOK "YALAN SÖYLEDİĞİ", DOLAP ÇEVİRDİĞİ BA?KA BİR ÜLKE VAR MIDIR ?

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

bu güne kadar ülke hayrı için hiç bir eylemi olmayan kişi

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

özlemin kulağına fısıldamadınmı imralıdaki çok ayıp etmişsin bak duymamış!!!!!!!

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
