NATO Liderleri Çalışma Yemeğinde Bir Araya Geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Vilnius Zirvesi hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın Lahey kentinde yedi NATO müttefiki ülkenin liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya geldi. Stoltenberg, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin ile ilgili soruya yanıt verirken, kuvvetlerin tam olarak nereye gideceğini ve hepsinin Belarus'a gidip gitmeyeceğini söylemek için erken olduğunu belirtti.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Vilnius Zirvesi hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın Lahey kentinde yedi NATO müttefiki ülkenin liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya geldi. Çalışma yemeği Stoltenberg ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin ortak ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis katıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Rutte, "Önümüzdeki ay Vilnius'ta yapılacak olan NATO Zirvesi çok önemli bir toplantı olacak. NATO Bölgesine yönelik artan tehdide ve Ukrayna ile olan ilişkimize odaklanan bir toplantı. Hazırlık amacıyla Hollanda ve diğer altı müttefik, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile birlikte Lahey'deki Catshuis konutunda bir araya geldi. Rusları topraklarından atabilmesi ve mücadelesinde zafere ulaşabilmesi için Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeye devam edeceğiz. Bu desteğe iki taraflı silah sevkiyatının yanı sıra insani ve mali yardım da dahildir. Dahası, NATO standartlarına uygun olarak çalışan ve Rusya'nın yarattığı tehditlere karşı koyabilecek modern bir Ukrayna ordusunun kurulmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.