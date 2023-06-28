NATO Liderleri Çalışma Yemeğinde Bir Araya Geldi
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Vilnius Zirvesi hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın Lahey kentinde yedi NATO müttefiki ülkenin liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya geldi. Stoltenberg, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin ile ilgili soruya yanıt verirken, kuvvetlerin tam olarak nereye gideceğini ve hepsinin Belarus'a gidip gitmeyeceğini söylemek için erken olduğunu belirtti.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Vilnius Zirvesi hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın Lahey kentinde yedi NATO müttefiki ülkenin liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya geldi. Çalışma yemeği Stoltenberg ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin ortak ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis katıldı."WAGNER GÜÇLERİNİN HEPSİNİN BELARUS'A GİDİP GİTMEYECEĞİNİ SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"Ayrıca çalışma yemeğinin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg kendisine yöneltilen, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'özel ordusu' olarak tanımlanan paramiliter örgüt Wagner'in lideri Prigozhin ile ilgili bir soruya, "İlk olarak, isyanın ya da hafta sonu ve son günlerde Rusya'da gördüğümüz olayların sonuçları konusunda, NATO da dahil olmak üzere uzun vadeli sonuçlar hakkında nihai bir sonuca varmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Ancak şunu söyleyebiliriz ki gelişmeleri elbette yakından takip ediyoruz. İttifakın doğusundaki hazırlık durumumuzu ve askeri varlığımızı halihazırda arttırmış durumdayız. İttifak'ın tamamı için güvenilir bir caydırıcılık ve savunma sağlamak üzere daha yüksek hazırlık seviyesine sahip kuvvetler ve daha fazla kabiliyetle kolektif savunmamızı daha da güçlendirmek üzere ilave kararlar alacağız. Bu kararları birkaç gün sonra yapılacak olan NATO zirvesinde alacağız. Moskova'ya ve Minsk'e NATO'nun her müttefikini ve NATO topraklarının her santimini korumak için orada olduğuna dair net bir mesaj gönderdiğimiz kesinlikle açıktır. Bunu hem iletişim yoluyla hem de birkaç yıldır gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yapıyoruz. Kolektif savunmamızı ve ortak güvenliğimize yaptığımız yatırımları önemli ölçüde arttırdık. Dolayısıyla Moskova'da ya da Minsk'te müttefiklerimizi her türlü potansiyel tehdide karşı koruma kabiliyetimiz konusunda hiçbir yanlış anlaşılma ya da yanlış anlamaya yer yoktur. Bu, Wagner güçlerinin hareketinin nihai sonuçlarının ne olacağına inandığınızdan bağımsızdır. Bu kuvvetlerin tam olarak nereye gideceğini ve hepsinin Belarus'a gidip gitmeyeceğini söylemek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.RUTTE: VİLNİUS NATO ZİRVESİ ÖNEMLİ BİR TOPLANTI OLACAK
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Rutte, "Önümüzdeki ay Vilnius'ta yapılacak olan NATO Zirvesi çok önemli bir toplantı olacak. NATO Bölgesine yönelik artan tehdide ve Ukrayna ile olan ilişkimize odaklanan bir toplantı. Hazırlık amacıyla Hollanda ve diğer altı müttefik, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile birlikte Lahey'deki Catshuis konutunda bir araya geldi. Rusları topraklarından atabilmesi ve mücadelesinde zafere ulaşabilmesi için Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeye devam edeceğiz. Bu desteğe iki taraflı silah sevkiyatının yanı sıra insani ve mali yardım da dahildir. Dahası, NATO standartlarına uygun olarak çalışan ve Rusya'nın yarattığı tehditlere karşı koyabilecek modern bir Ukrayna ordusunun kurulmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.