A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın turnuva öncesi yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
HAZIRLIK MAÇLARININ STAT VE SAATLERİ BELLİ OLDU
A Milli Takımımızın Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.
TÜRKİYE'DEKİ MAÇ KADIKÖY'DE
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
AMERİKA'DAKİ MAÇ GECE 1'DE
Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.