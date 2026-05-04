Kendisini kayda alan kadınları fark eden Messi'nin tepkisi dikkat çekti

Formula 1 heyecanı bu hafta sonu Amerika'da sürerken, sezonun dördüncü yarışı olan Miami Grand Prix’si sadece hızıyla değil, tribündeki ve padoktaki yıldız isimlerle de gündeme damga vurdu. Yarışın en çok konuşulan konuğu ise şüphesiz Inter Miami’nin dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi oldu.

KENDİSİNİ KAYDA ALANLARA BU KEZ GÜLÜMSEDİ

Miami’deki yarış atmosferinin tadını çıkaran Arjantinli süperstar, padok alanında bulunduğu sırada kendisini cep telefonlarıyla kayda alan bir grup kadın taraftarı fark etti. Yıldız futbolcu, normalde kameralara karşı sergilediği mesafeli tavrının aksine, hayranlarının ilgisine bu kez kayıtsız kalmadı. Kendisini çeken grubu fark ettiği an yüzünde sıcak bir tebessüm beliren ve hayranlarına el sallayan Messi'nin o halleri sosyal medyanın en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi. Tecrübeli futbolcunun neşeli ve rahat tavırları dikkat çekti.

