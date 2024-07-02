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Muş ilçe kaymakamlarının yerleri değişti

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Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Muş'un Bulanık, Korkut ve Hasköy ilçe kaymakamlarının yerleri değişti. Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak Trabzon'un Yomra Kaymakamı olarak atanırken yerine Ardahan Hanak Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu atandı. Korkut kaymakamı Ahmed Çelik Sinop Ayancık ilçesine atanırken yerine Kahramanmaraş Andıran Kaymakamı Orhan Ayaz atandı. Hasköy Kaymakamı Mücahit Öztürk ise Nevşehir Vali Yardımcılığına atanırken yerine Mardin Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney atandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Muş'un Bulanık, Korkut ve Hasköy ilçe kaymakamlarının yerleri değişti.

Kaymakam ve Vali Yardımcıları Kararnamesiyle Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak Trabzon'un Yomra Kaymakamı olarak atanırken yerine Ardahan Hanak Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu atandı. Korkut kaymakamı Ahmed Çelik Sinop Ayancık ilçesine atanırken yerine Kahramanmaraş Andıran Kaymakamı Orhan Ayaz atandı. Hasköy Kaymakamı Mücahit Öztürk ise Nevşehir Vali Yardımcılığına atanırken yerine Mardin Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney atandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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