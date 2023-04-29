Muharrem İnce: Bu millet, Ecevit'in nezaketini, Demirel'in mizah gücünü özledi

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Demirel, Ecevit televizyona çıkardı, tartışırdı. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı seçime belli bir süre kaldı mı istifa ederdi. Ar vardı, edep vardı, utanma duygusu vardı. Hepsini yok ettiler. Televizyonlarda çıkıp konuşmak istiyorum. Adaylarla tartışmak istiyorum. Bu millet, Ecevit'in nezaketini özledi. Bu millet, Demirel'in mizah gücünü özledi" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e geldi. Seçim otobüsüyle gelen İnce'yi, Değirmenboğaz mevkisinde partililer karşıladı. Şehrin en kalabalık yerlerinden olan Milli Kuvvetler Caddesi'nde esnafı selamlayan İnce, Ali Hikmet Paşa Meydanı'na yürüdü ve burada kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından kendisini destekleyenlerle, Anafartalar Caddesi'nden Kızılay Caddesi'ndeki Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykelinin bulunduğu alana kadar yürüdü. İnce, yürüyüşün ardından Bursa'ya hareket etmek üzere Balıkesir'den ayrıldı.