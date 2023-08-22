Milli Savunma Bakanı Şırnak'ta inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelişinde Vali Osman Bilgin tarafından karşılandı.