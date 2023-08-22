Milli Savunma Bakanı Şırnak'ta inceleme ve denetlemelerde bulundu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelişinde Vali Osman Bilgin tarafından karşılandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile Şırnak'a gitti.
Bakan Yaşar Güler, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Cevdet Atay tarafından karşılandı.
Bakan Güler, daha sonra helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika