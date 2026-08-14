Milli Eğitim Bakanı Tekin Bosphorus Diplomasi Forumu'nda konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu anda hem ÖSYM hem Bakanlık olarak, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak." dedi.

Genç Diplomasi Derneği (GDD) tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Bosphorus Diplomasi Forumu'nun (BDF'26) 4'üncü gününde gençlerle bir araya gelen Tekin, "Yeni Yüzyılda Eğitimin Dönüşümü" panelinde BDF'26 Akademi Başkan Yardımcısı Mutullah Ömer Faruk Yayan, BDF'26 Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Elif Toprak ve BDF'26 Halkla İlişkiler Başkanı Ömer Can'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, dünyada yaşanan dönüşümün eğitim-öğretim süreçlerini etkilediğini söyledi.

Eğitim-öğretim süreçlerinin gündelik hayatta uygulama alanı bulması gerektiğinin uluslararası platformlarda bilimsel olarak tartışıldığını belirten Tekin, Türkiye'nin de bu doğrultuda bir dönüşüm içerisinde olduğunu dile getirdi.

Gençlerin kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri ve okulda öğrendikleri bilgilerin günlük hayattaki karşılığını görebilmeleri açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Tekin, "Dünyada bir dönüşüm yaşanıyor. Yaşanan dönüşümde eğitim-öğretim süreçlerinin gündelik hayatta uygulama alanı oluşturması gerektiği kanaati, bilimsel anlamda bunun doğruluğu uluslararası alanlarda tartışılıyor. Biz de eğitim öğretim süreçlerimizde böyle bir dönüşüm sürecinin içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tekin, gençlerin önceki kuşaklara göre daha geniş eğitim imkanlarına sahip olduklarına dikkati çekerek, 2003'ten bu yana devlet bütçesinden en fazla kaynağın Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldığını dile getirdi.

Bu imkanların gençler için önemli fırsat olduğunu vurgulayan Tekin, öğrencilerden kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirmelerini istedi.

Panelde yapay zeka çağında öğrenci ve öğretmenin değişen rolüne ilişkin soruyu da yanıtlayan Tekin, yapay zekanın eğitim süreçlerinde giderek daha fazla yer alacağını ancak öğretmenlere duyulan ihtiyacın devam edeceğini vurguladı.

Tekin, bu konuda iki farklı yaklaşımın bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki süreçte 'Öğretmenlere ihtiyaç kalmayacak, her şey yapay zeka üzerinden yürüyecek.' bakış açısına katılmıyorum, doğru olmadığını düşünüyorum. Eğitim ve öğretim süreçleri mutlaka form değiştirecek. Öğretmenlik ve okullardaki eğitim-öğretim süreçleri, öğretmenlerimizin daha az bilgi verdiği ama birlikte yaparak öğrettikleri, öğrencilere rehberlik ettiği bir forma dönüşecek. Buraya dönüştüğü zaman öğrencilerin yapay zekadan herhangi bir ödevi ya da bir projeyi, senin tabirinle kolaycılıkla yapması da bir problem olmaktan çıkacak."

Yapay zekanın hızla geliştiğine dikkati çeken Tekin, teknolojinin insanlığı önceleyen anlayışla geliştirilmesi gerektiğini, bu süreçte öğretmenlerden beklentilerin de değişeceğini anlattı.

Tekin, öğretmenlerin bilgi vermekten çok rehberlik edeceklerini, sosyal projeler ve okul etkinlikleriyle öğrencilerin öğrendikleri bilgileri toplum yararına kullanmalarına yardımcı olacaklarını söyledi.

"Çocuklarımızı milli ve manevi değerlere sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek asli vazifemiz"

Eğitim sisteminden beklentisinin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığının kendisine 12 yıl boyunca emanet edilen bir genci, bir çocuğu önce bu ülkeye, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin geçmişine, içinde yaşadığı milletin değerlerine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ülkesine sadakatle bağlı bir şekilde yetiştirmek vazifemiz. Bu, bize emanet edilen çocuklarla ilgili asli vazifemiz bu. O yüzden bizim Bakanlığımızın adı Milli Öğretim değil de Milli Eğitim Bakanlığı. Bizim bunu yapmamız lazım. Bunu yapmak bizim kanunen asıl görevimiz. Öğretimle ilgili kısmı da şüphesiz yapacağız. İkisinden herhangi birini ihmal etmemeliyiz."

Tekin, Bakanlık olarak 2023'ten itibaren müfredatta milli ve manevi değerlere yönelik hassasiyeti artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, çocukların ülke ve dünya gündemindeki gelişmelere ilişkin farkındalık kazanmalarını amaçladıklarını ifade etti.

İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı dönemde okullarda "Çocuklar ölmesin" denilerek bir dakikalık saygı duruşuyla eğitim-öğretim dönemine başladıklarını anlatan Tekin, sonraki dönemde de Filistin'e destek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocukların barış ve insan hakları konusunda farkındalık sahibi olmalarının önemine işaret eden Tekin, "Dünyanın neresine giderseniz gidin bir zulüm söz konusu olduğunda, bir baskı söz konusu olduğunda insanlar, Türk'ten gelecek yardımı bekleyecek bir beklenti içerisindeler. Dolayısıyla bizim çocuklarımızı barış, insan hakları konusunda eğitmemiz lazım, farkındalık oluşturmamız lazım." diye konuştu.

"Sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak"

Tekin, panelde öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) nelerin değişip nelerin değişmeyeceğine ilişkin sorusunu da yanıtladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasıyla YKS sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tekin, ne Milli Eğitim Bakanlığının ne de Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişikliğin bulunmadığını söyledi.

Tekin, yeni müfredatın uygulanmasıyla sınavlardaki soruların da buna göre hazırlanmasının doğal olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şu an ne bizim ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Ne liselere geçişte ne de üniversiteye geçişte. Ne değişmesi lazım? Hem liselere geçiş hem üniversiteye geçiş sınavları müfredattan olduğuna göre, eski müfredata göre olan soruların önümüzdeki yıldan itibaren artık bir esprisi kalmayacak. Şu anda hem ÖSYM hem Bakanlık olarak, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak."

Kendi öğrencilik dönemi ile bugünü karşılaştırması istenen Bakan Tekin, bunun anakronik olacağını, iki dönem arasında büyük farklılıkların bulunduğunu anlattı.

Bu dönemde rekabetin daha yoğun olduğuna dikkati çeken Tekin, "Mesela 50-60 kişilik sınıflarda değil de 20 kişilik sınıflar olsaydı daha mutlu olurdum. En azından bu olabilirdi, bunu yapabilirlerdi. Hani diğerleri teknolojik gelişmeler, yapamazdık zaten o zamanki hizmetle ama 20 kişilik sınıflar olabilirdi en azından." dedi.

Programın sonunda Bakan Tekin'e Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir ile Başkan Yardımcıları Ahmet Aziz Albayrak ve Ömer Tayyip Erdoğan tarafından günün anısına hediye takdim edildi.

Forum, yarın sona erecek

Altı gün boyunca 30 farklı milletten, Türkiye'nin 33 şehrinden ve 107 okuldan yüzlerce genci Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda buluşturan Bosphorus Diplomasi Forumu 2026, yarın gerçekleştirilecek Resmi Kapanış Töreni ile sona erecek.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın da katılması bekleniyor.

Kaynak: AA