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Şehrin göbeğinde çırılçıplak dolaştı, bir de polise direndi

Şehrin göbeğinde çırılçıplak dolaştı, bir de polise direndi Haber Videosunu İzle
Şehrin göbeğinde çırılçıplak dolaştı, bir de polise direndi
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Zonguldak'ın en işlek noktalarından Gazipaşa Caddesi'nde akşam saatlerinde kıyafetsiz halde dolaşan bir kadın, çevredeki vatandaşlara şaşkınlık yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının üzerini örterek polis merkezine götürdü.

Zonguldak kent merkezinde saat 21.00 sıralarında bir kadının kıyafetsiz şekilde yürüdüğünü gören vatandaşlar durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. Çevrede kısa süreli paniğe ve şaşkınlığa neden olan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS ARACINA BİNDİRİLİRKEN DİRENDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan emniyet mensupları, ilk iş olarak çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında kadının üzerini giysilerle örttü. Güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmak istenen kadın, polis aracına bindirildiği sırada ekiplere zorluk çıkararak direndi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda polis otosuna alınan kadına, araç içerisinde kıyafetleri giydirildi.

İŞLEMLER İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Caddede yaşanan hareketli dakikaların ardından şahıs polis merkezine götürüldü. Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ
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