Cenazeye Gelmediği İddiasıyla Darp Edilip Ölüme Terk Edilen Adam Yoğun Bakımda

İzmir'in Menderes ilçesinde feci şekilde darbedilen ve metruk bir evde ölüme terk edilen adamın, saldırgan kişilerce "Sen benim abimin cenazesine neden gelmedin" denilerek dövüldüğü öğrenildi. Günler sonra vatandaşlar tarafından bulunarak yoğun bakıma alınan adamın beyin kanaması geçirdiği ve zatürre olduğu belirlendi.

Olay, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı adama "Sen benim abimin cenazesine neden gelmedin" diyerek saldırdı. Acımasızca darp edilen ve yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi morluklar oluşan şahıs, saldırgan tarafından metruk bir binaya atılarak ölüme terk edildi.

Günlerce çöplerin ve sineklerin arasında çaresizce yaşam mücadelesi veren adamın iniltilerini, bölgeden geçen vatandaşlar fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Beyin kanaması ve zatürre tespit edildi

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz adamın yapılan detaylı tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği ve her iki akciğerinde de pnömoni (zatürre) tablosu oluştuğu tespit edildi. Durumunun ciddiyeti üzerine Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine yatırılan şahsın, an itibarıyla hayati tehlikesini atlattığı ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

"Sabah su içirdim, altını değiştirdim"

Metruk binada talihsiz adamı görerek yardım eli uzatan Savaş Bahadır, o anları anlatarak, "Sabah su içirdim, biraz yatırdım. Ambulansı bekledim. Altını değiştirdim. Uzun pijama giydirdim ve ambulansa bindirdik, hastaneye gitti" dedi. Bölgeden geçerken duyduğu sesler üzerine adamı fark eden Hasan Şahin ise "Vicdanım el vermedi. Çevredeki vatandaşlara durumunu sordum. Bir vatandaş olarak gereği neyse onu yaptım ve gerekli yerlere bildirdim. Hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Jandarma ekiplerinin, şahsı darp edip ölüme terk eden saldırganı yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı