Ve Trabzonspor'da Salah kararı verildi! Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavililerde karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konuların başında yeni transfer Mohamed Salah'ın kadroda yer alıp almayacağı geliyordu.

FATİH TEKKE KARARINI VERDİ

Teknik direktör Fatih Tekke, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde kamp kadrosunu belirledi. Trabzonspor'un dünyada ses getiren transferi Mohamed Salah, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer aldı. Böylece Mısırlı yıldızın bordo-mavili formayla ilk resmi maçına çıkma ihtimali doğdu.

SALAH KADRODA

Trabzonspor'un açıkladığı kamp kadrosunda Salah'ın yanı sıra Paul Onuachu da yer aldı. Kasımpaşa- Trabzonspor karşılaşması, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

İŞTE TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU