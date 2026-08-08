TBMM'de Terörsüz Türkiye Teklifi Görüşüldü

TBMM Adalet Komisyonunda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sorunların çözüm adresinin TBMM olduğunu belirtti.

Terör sorununun samimiyetle çözüleceğini dile getiren Şahin, atılan adımlarda sahici samimiyeti görmediklerini öne sürdü.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, düzenlemenin af olup olmadığının açıklanması gerektiğini söyledi.

Kanun teklifinin yasalaşmasıyla kamu davasının düşeceğini savunan Olgun, teklifin hazırlanmasında kapalı kapılar ardında hukuki teknik çalışma yürütüldüğünü iddia etti.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, kanun teklifinin, kalıcı barışa ulaşılması için imkan oluşturabileceğini belirtti.

Kanun teklifine ilişkin eksik gördükleri noktalar bulunduğunu dile getiren Beştaş, ortak aklı yakalamaya gayret göstereceklerini ifade etti.

Beştaş, kanun teklifini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi bir rapora imza attığını belirtti. Rapor çerçevesinde teklifin hazırlandığını aktaran Bulut, Terörsüz Türkiye'yi inşa edebilmenin ilk adımı olan teklifin TBMM gündemine geldiğini ifade etti.

Bulut, Terörsüz Türkiye'nin temel hedefler arasında yer aldığının altını çizerek, "Bir daha hiçbir anne, hangi soydan, hangi mezhepten, hangi bölgeden gelirse gelsin elleriyle büyüttüğü evladını bir daha yitirmesin, yeni bir Anadolu çocuğu terör ikliminde hayatını kaybetmesin diye mücadeleyi sürdürüyoruz." dedi.

"Hedefimiz, evlatlarımızın korkuyla büyümediği bir Türkiye hayalidir"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Terörsüz Türkiye" iradesinin, sahada kazanılan kalıcı kudreti huzurla taçlandırma kararlılığı olduğunu söyledi.

Öztürk, "Hedefimiz, evlatlarımızın korkuyla büyümediği, şehirlerimizin şiddetle anılmadığını, milletimizin bütün gücünü üretime, kalkınmaya ve geleceğe ayırdığı bir Türkiye hayalidir." dedi.

Süreçte, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, üniter devlet yapısı, milli egemenlik ve Anayasa'nın temel esaslarının herhangi bir pazarlığın konusu yapılmadığını vurgulayan Öztürk, "Bütün gayret, terör örgütünün varlık sebebini ortadan kaldırmaya, silahın gölgesini siyasetin ve toplumun üzerinden çekip almaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Terörsüz Türkiye' hedefini stratejik bir devlet vizyonu olarak ortaya koyması da aynı tarihi zemine dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun ülke ekonomisinin de önünü açacağına işaret ederek, milletin kaynağının bundan sonra fabrikalara, üniversitelere, tarıma, teknolojiye, savunma sanayisine ve refaha kullanılacağını belirtti.

"Şiddetin ortadan kaldırılmasının yolu demokratikleşme ve hukukun hakim kılınmasıdır"

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, kanun teklifi üzerinde yapıcı öneriler sunan değişiklik önergeleri vereceklerini bildirdi.

Özer, Türkiye'nin şiddetten kurtulmasının zemininin sadece silahsızlanma olmadığını söyleyerek, "Şiddetin ortadan kaldırılmasının yolu demokratikleşme ve hukukun hakim kılınmasıdır. Türkiye genelinde demokratikleşmenin ve hukukun üstünlüğünün esas alınması, sağlamak istediğimiz şiddetsiz ortamı kalıcılaştırır." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, "Terörsüz Türkiye" sürecinde silahların devreden çıkarılmasının yanında demokratikleşmenin de sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Teklifin olumlu yönlerinin de bulunduğuna işaret eden Özer, "Artık gençlerimiz, insanlarımız yaşamlarını yitirmeyecek, kerpiç evlere şehit cenazeleri gelmeyecek. Bu gerçekliğin verdiği etik motivasyondan ve moralden daha üstün bir duygu üretildiğini düşünmüyorum. Bu duygu hepimizde en yüksek motivasyonu ve morali sağlamalıdır." dedi.

"Gelinen süreç pazarlık, taviz süreci değildir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Türkiye'nin uzun süredir terörle mücadele ettiğini anlattı.

Şehitlerin hatıraları ve gazilerin fedakarlıklarının bağımsızlığın en büyük teminatları arasında yer aldığına işaret eden Karslı, terörün sadece cana kastetmediğini, geleceği çaldığını söyledi.

Karslı, teröre ayrılmak zorunda kalınan kaynakların milletin geleceğini çaldığını, milletin hiçbir zaman terörle mücadeleden vazgeçmediğini belirtti.

Gelinen noktanın, milletin birliğe dair kararlılığının yansıması olduğunu kaydeden Karslı, şöyle devam etti:

"Gelinen süreç, bir pazarlık, taviz süreci asla değildir. Devletimizin geri adım atması ihtimal dahilinde hiç değildir. Amacımız, milletimizin geleceğinin güvence altına alınmasıdır. Tespit ve teyit mekanizması işlemeden asla süreç işlemeyecektir. Terör sorununun çözümü için Meclis'imizde büyük inisiyatif almış bulunuyoruz. Teklif, anayasal çerçeveye ve evrensel ceza hukuku ilkelerine bütünüyle uygundur. Bu teklif, genel af değildir. Suçları yok sayan, mahkumiyetleri ortadan kaldıran bir metin hiç değildir. Biz bu yola çıkarken rehberimizi millet olarak belirledik. Milletimizin çizdiği istikametten asla sapmadık, sapmayacağız. "

Karslı, Türklerle Kürtlerin yüzlerce yıldır kardeşlik yaptığını, kazananın 86 milyonun tamamının olacağını belirtti.

Tüm vatandaşların huzur ikliminin meyvelerini toplayacağını anlatan Karslı, terörle mücadeledeki caydırıcılığın da korunacağının altını çizdi.

Şengül Karslı, geçmişin acılarını unutmadan, şehitlerin emanetine sahip çıkarak geleceğin birlikte inşa edileceğini dile getirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığına dikkati çekerek, dayanışmayı sağlamak ve toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirmenin siyasetin ve siyasetçilerin en önemli sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Süreci provoke etmeye çalışanların bulunduğunu söyleyen Gözgeç, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ferasetine güveniyorum. Milletimiz, hangi saikle bu sürecin provoke edilmeye çalışıldığını görüyor. Kardeşlik hukukunu tesis etmeye yönelik ortak geçmişimizden ortak geleceğe uzanan daha güçlü Türkiye'yi inşa etmekteki samimiyetimizi, gösterilen çabayı, 86 milyon milletimizle yol yürümek isteğimizi inanıyorum ki milletimiz takdir edecektir."

Komisyonda tartışma

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını ve maddelere geçilmesini oylamaya sundu.

Maddelere geçilmesinin kabul edilmesinin ardından İYİ Parti milletvekilleri tepki gösterdi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Yüksel'in bulunduğu Başkanlık Divanı'na yürümeye çalıştı. Bu sırada milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine MHP Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül tepki gösterdi. Bu sırada Bülbül ile İYİ Parti milletvekilleri bir süre tartıştı.

Komisyonda teklifin ilk imza sahiplerinin sunumuyla teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 13 saat sürdü.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA