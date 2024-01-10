Milletvekilleri Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti

Milletvekilleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ile yaptığı ziyarette, "dezenformasyon yasası" olarak bilinen kanunun "gazetecileri daha fazla susturmak için kullanıldığını" öne sürdü.

Adalet Bakanı'nın, hiçbir gazetecinin, gazetecilik faaliyetinden dolayı cezaevinde bulunmadığını söylediğini anımsatan Yeneroğlu, "Türkiye Gazeteciler Sendikasının verilerine göre durum böyle değil. Bugün vesilesiyle Adalet Bakanı'na soru önergesi verdim. Bu dezenformasyon yasası kapsamında kaç gazeteci hakkında soruşturma açıldığını, kaç gazetecinin tutuklu yargılandığını, hüküm giydiğini sorduk. Bakalım cevap verecekler mi?" dedi.

İdris Şahin de medyanın demokrasilerde nefes alma unsuru olduğunu dile getirdi.

CHP'nin Meclis'in olağanüstü toplanması çağrısına, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olumsuz yanıt verdiğini hatırlatan Şahin, "Bu İçtüzük, kafanıza göre kullanabileceğiniz bir şey değil. İçtüzüğe hepimizin uyması gerekiyor." diye konuştu.

DP, gazetecilere yeşil pasaportu destekleyecek

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine yönelik düzenlemeye işaret ederek, partisinin bu teklifi destekleyeceğini bildirdi.

Enginyurt, TBMM'de yeni bir siyasi parti grubu oluşturulması konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Kuracaksak, DEVA Partisi ile kuracağız." diye konuştu.

DP'li Enginyurt, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifak yapmayı öğrenmesini tavsiye ettiğini" belirterek, "Kemal Bey, 6 tane birbirine benzemez partiyi bir araya getirdi, yüzde 48 oy aldı. Siz hala bir Meral ile ittifak yapamadınız. Demek ki ittifak yapmak o kadar kolay bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Enginyurt, yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkaracaklarını bildirerek, "Ankara'da çıkarmayabiliriz." ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, gazetecilerin kar kış, yağmur çamur, savaş doğal afet demeden özverili şekilde çalıştığını dile getirdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bekin, "Gazetecilik tarafsızlıktır, adalettir, ötekileştirmemedir. Bu konuda en iyi görevi de Türkiye'de gazetecilerin yaptığına inanıyoruz ve gazetecilere ayrı önem veriyoruz." diye konuştu.

"Çok büyük bir mecrada büyük bir savaş veriyorsunuz"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, gazeteciler sayesinde siyasetçilerin fikir ve görüşlerinin halka ulaştığını, bu nedenle basın mensuplarının "görünmeyen kahramanlar" olduğunu dile getirdi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Dora, basın mensuplarının hem haberin doğru ulaştırılması konusunda önemli bir sorumluluk taşıdığını hem de sosyal medya nedeniyle adeta herkesin gazetecilik yaptığı bir dönemde bu işi gerçekleştirme mücadelesi verdiğini ifade etti. Dora, "Çok büyük bir mecrada büyük bir savaş veriyorsunuz." diye konuştu.

MHP'li Dora, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine yönelik kanun teklifinin sorulması üzerine, teklifi TBMM Başkanlığına sunduklarını hatırlattı.

Bu düzenlemenin, belirli şartları taşıyan gazetecilere yeşil pasaport verilmesini mümkün kılacağını anlatan Dora, "O şartlar o kadar da kolay şartlar değil. Uluslararası platformda kamu diplomasisini iyi uygulamaya çalışan bir ülkeyiz. Kamu diplomasisi, iyi bir iletişim stratejisinden geçer. Dışarıya çıktığınız zaman, dış basının sizi yansıttığı kadar değil kendi basınınızın da aynı yetkinlikte oralarda faal olabilmesi ve sizin sözünüzü orada duyurabilmesi, ülkenin kamu diplomasisinde aldığı yolu gösterir. Bu, önemlidir." diye konuştu.

Dora, düzenlemenin yasalaşma sürecinde şartların netleşeceğini de söyledi.