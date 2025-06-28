MHP'li Yalçın'dan "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" açıklaması Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, partileri tarafından "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları-Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" teması altında bölgesel toplantılar düzenlenmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Yalçın, "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenleyecekleri "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından geçen yıl ekim ayında atılan "Terörsüz Türkiye" adımının, kamu vicdanında makes bulduğunu ve bütün toplum kesimleriyle muhtelif siyasi çevrelerden olumlu tepkiler aldığını bildirdi.

Bu durumun partisinin uyguladığı siyasetinin hem zamanlamasının isabetini hem de attığı adımın yerindeliğini ortaya koyduğunu belirten Yalçın, "Kırk yılı aşkın sürede milletimize büyük zararlar veren, Türkiye'ye büyük bedeller ödeten terörün artık bitirilmesi, şehitlere ve gazilere yenilerinin eklenmesine artık bir son verilmesi, yeni bedeller ödenmemesi yolundaki toplumsal beklenti, terör belasının gündemden kalkmasının zamanının geldiğine dair Sayın Genel Başkanımızın harika tespiti ile örtüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Türk milliyetçiliği ülküsünün öteden beri ilerlemeci, modernist ve çözüm odaklı bir siyaset felsefesine dayandığını vurgulayan Yalçın, "Türk milliyetçiliğinin yaslandığı siyasi ve kültürel birikim, MHP'nin kurulduğu yıldan itibaren verdiği mücadelenin getirilerinden ibaret değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, MHP'nin, binlerce yıllık sağlam bir toplum yapısından, zengin bir devlet ve yönetim anlayışını yansıtan dünyaya nizam verme ülküsünden ve milletinin eseri olan devasa bir tarihsel kaynaktan beslendiğini belirtti.

"MHP, milletimizin mayasında mevcut varlık bilincinin ta kendisidir" ifadelerini kullanan Yalçın, siyasi hayati boyunca partisine dominant rollerin ve büyük mesuliyetlerin düştüğünü bildirdi.

"Tarih yeni yüzyılda MHP'ye yeni ve büyük sorumluluklar yükledi"

Tarihin yeni yüzyılda MHP'ye yeni ve büyük sorumluluklar yüklediğini, hayati güncel görevler tevdi ettiğini vurgulayan Semih Yalçın, şunları kaydetti:

"Kalemi ve kelamı güçlü, geleceği öngören bir siyasi teorisyeni sıfatıyla '21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye' ülküsünü Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e benimseten Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu kutlu Kızılelma hedefine giden yolda, mevcut siyasi parametrelerin yeniden tanzimini elzem görmüştür. Böylece MHP, içine girdiğimiz yeni asırda giderek dengesizleşip kaotik bir hal alan bölgesel ve küresel konjonktür karşısında, tayin edici bir paradigma değişikliğine olan ihtiyacı erkenden tespit ettiğini göstermiştir. Sayın Genel Başkanımız, idrak ettiğimiz 21. yüzyılda, dünyada ve bölgede konjonktürün hızla değiştiğini, Türkiye'nin, Birinci Dünya Savaşı öncesini tedai ettiren yeni bir bölgesel ve küresel kuşatmayla karşı karşıya bulunduğunu görmüştür. Ülkemizi nevzuhur emperyalist kuşatmadan kurtarmak, Türk devlet politikasına ve Türk diplomasisine yeni bir bağımsız istikamet vermek üzere kolları sıvamıştır."

Yalçın, MHP'nin bu çerçevede, Cumhur İttifakı ortak bilinciyle, dahili ve harici etkenlere karşı hem dayanıklı hem de caydırıcı olabilmek amacıyla, ülkede iç barışın tahkimini ve toplumsal birlik ile bütünlüğün güçlendirilmesini hedefleyerek, "21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye" ülküsünün devamı niteliğinde "Terörsüz Türkiye" hamlesini hayata geçirdiğini bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu girişiminin, terörü Türkiye'yi güçten düşürmek ve üzerinde baskı oluşturmak için bir vasıta olarak gören uluslararası aktörlerin oyunlarını bozduğunu ifade eden Yalçın, içeride ise küresel emperyalizmin karanlık entrikalarının vasıtası ve piyonu olan çevrelerin siyasi hesaplarının boşa çıktığını belirtti.

Yalçın, Türkiye üzerinde kirli hesapları bulunan iç ve dış odakların, bu kez Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği "Terörsüz Türkiye" adımının karşıtları olarak boy göstermeye başladıklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ellerindeki siyasi malzemenin tükendiğini ve kullanım süresinin dolduğunu gören malum çevreler tarafından aleyhte propaganda ve negatif algı çalışmalarına hız verilmiştir. Hatta şehit aileleri ve gazilerimiz üzerinden 'Terörsüz Türkiye' karşıtlığına esbabımucibe ve taban oluşturma çabasına girilmiştir. Bilhassa PKK'ya ve Dem Parti'ye taviz verildiğine, güya PKK'nın meşrulaştırılması için MHP'nin kullanıldığına dair kara propagandalarla kamuoyunda kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmıştır. Bütün bunlara karşılık Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bilgece tespitler bağlamındaki siyasi adımlarının, geniş bir sosyolojik tabana yayılması, vatanın en ücra köşelerine kadar ulaşılarak MHP'nin argüman ve görüşlerinin haklılığının anlatılması önem taşımaktadır."

İlk toplantı 9 Ağustos'ta

MHP ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in, tarihi işlevi icabı, kamu vicdanındaki iktidarını ve siyaset sahnesindeki başat rolünü sürdürmek durumunda olduğuna işaret eden Yalçın, "Bu bir bakıma milletimizin bekasının, devletimizin varlığının gereğidir. Bu itibarla, Sayın Genel Başkanımızın talimatları istikametinde, partimizce 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları-Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' teması altında bölgesel toplantılar düzenlenmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Partisinin, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedeflediğini vurgulayan Yalçın, "Terörsüz Türkiye" hedefinin toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Buluşmaların "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde düzenleyeceğini belirten Yalçın, şu bilgileri verdi:

"9 Ağustos Cumartesi günü Erzurum ilimizin ev sahipliğinde, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli. 16 Ağustos Cumartesi günü İstanbul ilimizin ev sahipliğinde, Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak. 23 Ağustos Cumartesi günü Tokat ilimizin ev sahipliğinde, Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Yozgat. 6 Eylül Cumartesi günü Van ilimizin ev sahipliğinde; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak. 13 Eylül Cumartesi günü Eskişehir ilimizin ev sahipliğinde; Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Konya, Kütahya ve Yalova. 20 Eylül Cumartesi günü Ankara ilimizin ev sahipliğinde; Aksaray, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Kırşehir. 20 Eylül Cumartesi günü Denizli ilimizin ev sahipliğinde; Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak. 27 Eylül Cumartesi günü Adana ilimizin ev sahipliğinde, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Mersin, Nevşehir ve Niğde. 27 Eylül Cumartesi günü Gaziantep ilimizin ev sahipliğinde, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa."

Yalçın, partinin, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nda Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatlarının görev alacağını da bildirdi.